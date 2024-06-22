去臺南玩一夏！三大主題遊程推薦

今年龍年適逢臺南400，市長黃偉哲表示，歡迎大家一起來臺南感受府城古都的魅力！觀旅局長林國華也說，除了古蹟之外，也推薦三大主題景點及周邊搭配遊程，千萬別錯過。

●鹽田濱海遊：井仔腳瓦盤鹽田、雙春濱海遊憩區、生命之樹

「井仔腳瓦盤鹽田」位於北門區，是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，最著名的莫過於規則排列以瓦盤拼貼而成的鹽田，雪白成塔的鹽堆搭配火紅的夕陽美景點，周邊可購買鹽製伴手禮、品嘗虱目魚料理。

將軍鯤鯓扇形鹽田生命之樹。圖／南市觀旅局提供

附近的雙春濱海遊憩區可體驗「小忘憂森林」、「純白星空帳」、「生態遊船」、「沙灘夕陽美景」等景緻，再沿61線往南到將軍區，除可到將軍漁港、青山漁港品嘗美味海鮮外，還可走訪榮獲多項國際大獎的地景藝術裝置「生命之樹」。

●溫泉淺山行：關子嶺溫泉、龜丹溫泉

關子嶺溫泉為台灣四大名湯之一，是天然的泥漿溫泉，屬弱鹼性碳酸泉，被譽為「天下第一靈泉」；關子嶺風景區有寶泉公園、好漢坡、大成殿、木材故事館、紅葉公園等景點，在地可採買新鮮香菇及美味桶仔雞，夏季時期更可順遊白河區周邊蓮花池，採買蓮花相關農產品。

關子嶺泥漿溫泉。圖／南市觀旅局提供

喜歡泡湯還可再沿175咖啡公路前往楠西的龜丹溫泉，龜丹溫泉也屬弱鹼性碳酸泉，泉質清澈無味，俗稱美人湯，地理位置遠離塵囂，是許多在地人的泡湯秘境，周邊還可順遊楠西梅嶺風景區，或前往玉井市區品嘗芒果冰品。

●府城文青趣：南美二館、林百貨、台灣文學館

臺南市美術館2館建築本體以鳳凰花為發想概念，垂直錯落堆疊的展示空間，結合大型碎形屋頂，五角形的外型成為亮眼地標，五樓還有玻璃屋景觀餐酒館；周邊景點林立，林百貨、台灣文學館、愛國婦人館、司法博物館、南美1館、消防史料館、孔廟文化園區，選擇非常多。

臺南美術館二館。圖／臺南市美術館提供

林百貨為臺灣第二間、南臺灣第一間百貨公司，也是臺灣唯一設有神社的百貨公司，內部還可看到旋轉指針式樓層顯示的復古電梯，值得走訪。

林百貨。圖／南市觀旅局提供

台灣文學館原為日治時期的台南州廳，採用馬薩式屋頂建築風格，搭配歐日融合圓柱，成為許多遊客喜愛的留影地點。

（臺南市政府觀光旅遊局廣告）