臺南青鯤鯓扇鹽地景園區 招潮蟹萌萌樣給你滿滿療癒
位於臺南市將軍區的青鯤鯓扇形鹽田，是重要的國家級濕地，也是臺南濱海濕地生態保育的核心範圍，扇鹽地景園區打造觀察步道，讓民眾不用遠程步行入海，一到園區放眼所及，馬上就可以看到大片招潮蟹爬行的萌萌樣，滿滿療癒感，不容錯過。
扇鹽濕地潮間帶蘊養豐富生態系統，最特別的是能發現臺灣特有種的臺灣旱招潮蟹，其他還有乳白南方招潮蟹、弧邊管招潮蟹、北方丑招潮蟹、賈瑟琳丑招潮蟹等；在扇鹽地景園區步道上近距離觀察生態，即可看到各種招潮蟹大玩捉迷藏，加上活跳跳彈塗魚，是假日帶小朋友來觀賞生態的好地方。
來青鯤鯓扇形鹽田，除了打卡拍照榮獲美國謬思設計大獎的純白高人氣打卡意象「生命之樹」，感受天際線絕美色彩，記得到扇鹽地景園區跟招潮蟹揮手說聲「哈囉！」順遊青鯤鯓聚落觀賞充滿在地生活故事性的彩沙牆，周邊更有許多在地美食。
來趟扇形鹽田，就能一次滿足打卡、美景、生態、美食等多種旅遊需求！
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