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2024新北市巷弄藝起來 6至9月巡演15行政區

聯合報／ 文、圖／新北市政府文化局
22日晚間邀請臺灣品牌團隊「明華園戲劇團」，由無敵小生孫翠鳳領銜主演。
22日晚間邀請臺灣品牌團隊「明華園戲劇團」，由無敵小生孫翠鳳領銜主演。

2024新北市巷弄藝起來邁入第11年，今年6月1日起從貢寮一路巡演新北15個行政區，讓表演藝術走入民眾生活。其中重頭戲6月22日在中和前國防管理學院運動場登場，臺灣明華園戲劇團精選傳統戲目八仙傳奇系列大戲「蓬萊仙島」，並由無敵小生孫翠鳳領銜主演，讓民眾感受經典戲劇的魅力。

「2024新北市巷弄藝起來」巡演，今年深入新北市15個行政區，帶來15場精采演出。
「2024新北市巷弄藝起來」巡演，今年深入新北市15個行政區，帶來15場精采演出。

新北文化局說，巷弄藝起來從2014年開辦，11年來走遍新北市29區，帶來227場巡演、超過90萬5,000人次觀賞，將表演藝術推廣到新北各區、深入民眾生活，民眾在巷弄中就能欣賞到經典傳統戲曲、親子劇、偶劇及經典歌曲演唱等，普及新北市的藝文演出。

「2024新北市巷弄藝起來」巡演，8月4日將巡演至林口區，由如果兒童劇團帶來《明星兔運動會》。
「2024新北市巷弄藝起來」巡演，8月4日將巡演至林口區，由如果兒童劇團帶來《明星兔運動會》。

22日晚間特別邀請明華園戲劇團，帶來精選傳統戲目八仙傳奇系列大戲「蓬萊仙島」，以特有的「東方魔幻音樂劇場」型式推廣傳統戲曲文化。

除了經典傳統戲曲外，新北市巷弄藝起來還有親子劇、偶劇以及經典歌曲演唱等類型，6月1日起從貢寮出發，今年一共巡演中和、淡水、林口、五股、汐止、土城、泰山、雙溪、新莊、三峽、深坑、八里、三芝及新店共15區，巡演內容精采可期。

更詳細的活動資訊，可至新北市巷弄藝起來活動官網(https://www.ntcpaic.com.tw/)查詢。

(新北市政府文化局 廣告)

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