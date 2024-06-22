「觀光暑・樂遊趣」2024台灣仲夏節 歡迎全台玩透透!

交通部觀光署(以下簡稱觀光署)傾力打造臺灣夏季旅遊魅力的全新年度活動「2024台灣仲夏節Solar Festival in Taiwan」，走過10個年頭逐步在國內外遊客建立起臺灣的夏季旅遊品牌形象，今年將在夏季旅遊愉悅、輕快心情的氛圍內，融入更多特色元素，以「粽香話龍舟」、「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」為五大主軸，串聯台灣13個國家風景區和22個縣市政府及微笑南灣10大展館，自6月1日起正式起跑至9月，並同時與台灣好行及國光客運推出主視覺車體，共同響應及宣傳推廣搭乘大眾運具，要帶給遊客台灣仲夏時節的好吃、好玩、好逛的旅遊亮點，一同「觀光暑・樂遊趣」。

▲國光客運主視覺車體，推廣搭乘大眾運輸工具

台灣仲夏節的主題活動，將於6月22日(星期六)及23日(星期日)，在本處轄區內的牛埔仔愛情大草原登場，為期兩天的活動在阿里山的遼闊山林與草原中，打造呈現不同的元素與特色並結合五感體驗(視覺、觸覺、味覺、嗅覺和聽覺)的展場；也將在現場推廣享譽國際的阿里山10大精品咖啡莊園，享受手沖咖啡的甘醇美好；精彩表演活動更邀請到從橫跨金曲、金鐘到YouTube KOL的國民姑丈羅時豐與多組表演團體熱力開唱，要帶給遊客最獨特與震撼的夏季嘉年華盛會，更有眾所期待的「仲夏巡迴車」即將開啟首發站，特地帶來阿里山透心涼的在地好滋味，今年仲夏巡迴車將配合各地10場次的系列活動，提供當地的特色風味冰；另外遊客可在巡迴車現場參加限量任務或集章抽好禮活動，有機會獲得限定好禮！更多活動詳情可上 2024台灣仲夏節活動網頁(https://summerfestival.taiwan.net.tw/)查詢，或上「阿里山 新印象」Facebook粉絲專頁了解更多活動消息(https://www.facebook.com/Alishan.nsa/)。

▲仲夏來了冰品巡迴車

(交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 廣告)