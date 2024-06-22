樂活新竹市 夏季消暑攻略看這裡

在這個夏天，不妨跟著親朋好友一起走訪新竹市遊山玩水，享受親水樂活與自然奇趣吧。

新竹水道取水口展示館 夏日親水、愛水趣

館內介紹新竹水資源歷史，並透過有趣的互動裝置解說「水」的重要性。館外則設小型攀岩場、溜滑梯景觀設施、戲水池，歡迎爸媽帶著小朋友一起來玩水涼快一「夏」，暑氣一消而散。

新竹水道取水口展示館

青草湖SUP立式划槳 青山綠水，感受水波蕩漾

提供最熱門的夏日水上活動，青草湖水域平靜、水質乾淨，非常適合體驗SUP立式划槳，駕著一葉扁舟感受湖上輕風，相當自在愜意，也可以選擇腳踏天鵝船，與親友一同悠遊湖光山色。

香山採果樂 天然消暑，品嘗荔枝香

全台荔枝產季最晚且最北端的產地，新竹市香山區種植的荔枝肉質飽滿細緻、多汁甜美，歡迎於6到7月荔枝產季時前來體驗一日果農，享受夏日消暑聖品採摘品嘗的樂趣。

6 到7 月是香山荔枝產季，荔枝香甜可口，讓人忍不住一口接一口。

香山濕地 傍晚避暑首選，落日美景盡收眼底

香山濕地擁有豐富生態，走在賞蟹步道上，退潮時可觀賞到壯觀的「萬蟹奔騰」景象；傍晚時分坐在步道邊，更可欣賞夕陽餘暉的景致，美不勝收。

香山溼地賞蟹步道可以欣賞濕地生態，還有美麗夕陽景色。

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