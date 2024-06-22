龍元宮建廟200年結合在地文藝復興 體驗鍾肇政筆下龍潭客庄風情

桃園龍元宮今年迎來建廟200周年，推出結合在地信仰、地方產業及國際視野的五穀爺慶典與應援計畫，邀請年輕工藝師參與設計新藝陣，並改造周邊社區環境及閒置空間，扶植地方產業永續發展；今年6至12月間每兩個月將辦理一項大活動，7、8月舉辦的「行水讀庄-龍潭市街走讀」，邀請民眾步入人文薈萃的龍潭街區，體驗臺灣文學之母-鍾肇政筆下的龍潭客庄風情。

龍元宮不僅是在地信仰中心，周邊商圈更不乏特色美食及富有歷史風情的觀光景點，盼透過慶典讓民眾更加親近龍潭，感受在地信仰及人文之美；此外，龍潭位於串連「大」溪、「龍」潭及石「門」等三處的大龍門觀光廊帶，參訪龍元宮之餘，不妨安排2天1夜行程，順遊龍潭大池，規劃石門水庫搭遊艇體驗自然景觀，或是大溪一日遊程、走訪老城區、中庄吊橋及月眉李騰芳古厝等。

更多活動訊息，請至臉書專頁「野菱蔓生」 (https://www.facebook.com/longtancreation/) 、「神龍鬧鎮」 (https://www.facebook.com/longtimenoseeinlongtan)查詢

桃園市政府廣告