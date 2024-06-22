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苗栗夏之旅悠遊綠光海風自行車道
苗栗縣「綠光海風」自行車道蜿蜒在海岸線，全長53.2公里地勢平坦，騎乘自行車輕鬆寫意，不時有海風輕拂，巨大綠能風車為伴，海天一色風景，絕對是夏天不容錯過的饗宴。
「綠光海風」自行車道北端銜接竹市17 公里海岸線，一路往南經竹南鎮崎頂火車站、龍鳳漁港、濱海森林遊憩區、竹南長青之森、後龍鎮外埔漁港、西湖溪自行車橋、過港貝化石層、清海宮（過港隧道）半天寮好望角、通霄鎮白沙屯拱天宮、台鹽觀光園區、新埔火車站、通霄火車站、苑裡鎮苑港漁港、濱海藝文中心，延伸到台中市大甲區。
路線沿途及周邊景點也很精彩，崎頂火車站子母隧道、塭仔頭紅樹林、日落大道、秋茂園、通霄神社、苑裡鎮房裡古城等，縣府並貼心在龍鳳漁港、清海宮、拱天宮、白沙屯車站、通霄精鹽廠設置YouBike站，並持續評估加密，方便遊客在定點停車後，單車暢遊「綠光海風」。
唯一國際雙慢城認證
縣長邀你來吹海風苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗縣是全國唯一獲得國際雙慢城認證的縣市，並打造慢魚海岸計畫，邀請全國遊客來苗栗自行車旅遊，感受海風的輕拂，聞著大海味道，慢慢行、好好尞的心情，體驗慢遊、慢食及慢活的魅力。
苗栗文化觀光旅遊網 https://miaolitravel.net/
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