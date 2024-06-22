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蘆竹「農」好玩，2024蘆竹炫Ya農遊季全攻略

聯合報／ 文、圖／桃園市政府農業局

「2024桃園炫YA農遊季」已於６月1日(六)盛大展開，串連大古山及坑子溪兩大休閒農業區，享受「日農場、夜賞景」，擁抱在地人文、生態、休閒農場等豐富遊程，超過8家特色場域、10處農事體驗，串連30場免費農遊小旅行及10場免費食農教育手作，6/22-7/7羊稠坑甲蟲季即將開展，農遊季全系列活動將持續至7/28，以下為大家推薦兩大休閒農業區特色及遊程內容。

大古山休閒農業區：擁鹿入懷、多肉組盆、採菜體驗

位在大古山休閒農業區內的山腳鹿場，是親子最愛的打卡熱點之一，體驗近距離與動物接觸的機會，體驗餵鹿喝奶奶等，今年更多了水豚君作伴，場內還有特色風味茶葉蛋、鹿相關產品，秀嵋園藝多肉組盆，大人小孩都愛！園主更結合時下盛行的扭蛋機，讓民眾隨機扭蛋，抽出多款超萌盆景裝置小物，讓多肉組盆DIY更添樂趣，菜滋味有機農場，是許多學校營養午餐的蔬菜供應地，運用天然泉水灌溉，園區內工作雞井然有序的幫忙耕作的有趣畫面，自然農法耕作，是產地到餐桌最安心的保證。

坑子溪休閒農業區：體驗茶香與茶鄉故事，羽泰製茶廠、竹峰茗茶、新星茶業

來到坑子溪休閒農業區一定不能錯過好喝的在地好茶，羽泰製茶廠體驗撿茶枝工序，將茶梗撿除讓茶的風味更乾淨清香，透過體驗辨別茶的品種、風味、後製方式等，竹峰茗茶進入園區前的大片茶園，隨著山線蜿蜒的綠徑甚是療癒，園主在茶園旁種植梔子花樹，梔子花融入茶湯裡，風味與香氣更是清甜，另外在地百年老茶廠—新星茶業，冠軍等級茶葉更是不容錯過。

2024蘆竹炫YA農遊季活動自6/1~7/28，活動期間14:30~21:30在機捷A10山鼻站前更提供免費接駁車串連兩大休閒農業區，帶你走訪更多夜間裝置美拍聖地，更多遊程活動資訊可關注桃園好農（https://reurl.cc/oRVv73）、大古山休閒農業區（https://reurl.cc/5vD3Oy）及坑子溪休閒農業區（https://reurl.cc/MO624X）粉絲專頁

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