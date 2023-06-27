夏日輕旅行 帶我去水里

南投縣水里鄉不僅是青梅的故鄉，每年6月至翌年1月更是「黑紫玉葡萄」的產季，不僅葡萄果實圓潤、果皮光滑呈紫黑色且具有果粉，具備高品質水果很重要的三頭四度，每粒果實重約8至12公克，糖度更在18至22度間，造就出黑紫玉葡萄特殊的香氣，成為夏季最熱銷的水果產品，除了獲得國產水果認證以外，並連續多年榮獲行政院農委會百大精品評選優等。

南投縣甜度高達1 8度的黑紫玉葡萄進入產季。

水里鄉農會歷年獲得農委會推出百大精品獎，梅子、葡葡都是很夯的伴手禮。

葡萄界的LV—黑紫玉葡萄

水里鄉農會總幹事賴育佑說，鄉內農民種出來的青梅與葡萄等農產品，由於產地近玉山群系，高海拔山區日夜溫差極大；尤其黑紫玉葡萄在白天日照充足、夜間低溫的環境中生長，產出的果粒飽滿圓潤，色澤黑亮，香氣迷人，吃起來清甜可口，完全符合『三頭四度』的標準，品質絕佳，譽為葡萄界中的LV。

隨著伐木業終止，車埕也曾沒落沉寂了一段歲月，但近年來隨著文創旅遊的風氣興盛，卻為它帶來另一道曙光，現在的車埕休閒農業區集合了鐵道、木材、電力、農特產品及生態等綜合資源，發展出極具魅力的休閒旅遊路線。無論舊時的產業文化、周邊自然景觀或農業休閒元素，都讓這個曾在50年代風光一時的林業小鎮，重新煥發出它的全新風貌。

純檜木打造的水里真梅館，是水里鄉農會文創展示中心。

水里有好禮—好梅、好茶、好果

遊客走在鐵道的盡頭，馬上可以發現一棟純檜木修造的建築物「水里真梅館」，是水里鄉農會的展售中心，漫步在其中，清風徐徐，少了一般便利商店的都會氣息，反而延續著舊時的產業文化、周邊自然景觀或農業休閒元素，館內更有在地風味的農特產品，等著遊客來細細品味。

水里鄉農會獲得農委會百大精品獎已連續近20年，梅子、葡萄皆為首選伴手禮，農會特製各式多元的梅品禮盒，民眾不只可以到水里市區的『里物門市』選購；也可到最後的火車站車埕，蒞臨『真梅館』喝咖啡、吃茶葉蛋等，購買各式梅製產品與在地伴手禮，漫步悠悠鐵道，飽覽青青山景，今年美好的夏日，水里農會誠摯邀請您來玩！

水里物門市 553南投縣水里鄉民生路362號 049-277-2101

水里真梅館 553南投縣水里鄉民權巷111號 049-277-8317

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