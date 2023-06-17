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臺灣國際熱氣球嘉年華 滿滿60天幸福之旅

聯合報／ 文、圖／台東縣政府
2022臺灣國際熱氣球嘉年華，2023在6/30-8/28台東鹿野高台盛大展開。
2022臺灣國際熱氣球嘉年華，2023在6/30-8/28台東鹿野高台盛大展開。

Q版媽祖熱氣球 LINE貼圖人偶飛上天

全國夏季最炙手可熱的空域活動，2023臺灣國際熱氣球嘉年華即將在6月30日至8月28日共60天在台東鹿野高台登場，今年活動型態更突破以往，除了甫亮相的「Q版媽祖熱氣球」及連續三年創造粉紅泡泡旋風的「布農族Hello Kitty球」之外，更邀請LINE貼圖人偶「好想兔、啾啾妹及晴天P莉」助陣，聯合臺灣造型球喔熊、福利熊及台北熊讚在鹿野高台一起扭腰擺臀，耍萌、耍可愛。人氣貼圖明星也將在「熱氣球光雕 VS 無人機群飛展演」中擔綱演出，帶來強大的療癒力。更多活動詳情及最新消息請見官方網站、FB粉絲專頁及IG

今年活動型態更突破以往，邀請LINE貼圖人偶「好想兔、啾啾妹及晴天P莉」助陣。
今年活動型態更突破以往，邀請LINE貼圖人偶「好想兔、啾啾妹及晴天P莉」助陣。

台東最美星空系列活動，今年已邁入第六年。
台東最美星空系列活動，今年已邁入第六年。

台東最美星空 音樂會六種「最」特別

另外，民眾敲碗已久的「台東最美星空」系列活動，活動資訊大公開！台東最美星空今年已邁入第六年，在迎接六歲之際，臺東縣推出位於海端鄉(霧鹿國小利稻分校)、關山鎮(關山環鎮自行車道紅石溪畔)、東河鄉(金樽陸連島沙灘)、大武鄉(尚武濱海公園-台9線420公里處)、池上鄉(金城武樹)、長濱鄉(八仙洞遊憩區)、蘭嶼鄉(椰油國小)、綠島鄉(人權紀念公園)計8場特別的音樂會盛宴，縣長饒慶鈴歡迎全國民眾暑假到臺東參與一年一度盛會。更多活動詳情，請上「台東最美星空」官網、FB粉絲專頁或IG「StarryTaitung_」查詢。

臺灣國際熱氣球嘉年華官方網站 https://balloontaiwan.taitung.gov.tw/zh-tw

臺灣國際熱氣球嘉年華FB https://www.facebook.com/balloontaiwan/

台東最美星空FB https://www.facebook.com/StarryTaitung/?locale=zh_TW

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熱氣球 LINE 公園 IG 蘭嶼

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