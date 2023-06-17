大使白嘉莉重磅推廣 雲林觀光接軌國際

雲林縣政府近年積極宣揚縣內文化觀光旅遊量能，已奠定豐厚基底，屢獲國際大獎成為觀光大縣黑馬。為穩固及強化雲林縣文化觀光與國際緊密接軌，重磅邀請「最美麗的主持人」白嘉莉小姐擔任「雲林觀光大使」，將雲西觀光廊帶的在地風情，行銷到東南亞，讓國際旅客更深入了解雲林，進而到雲林觀光旅遊帶動整體產業經濟的發展。

將觀光延伸到東南亞

雲林縣長張麗善表示，雲林縣文化觀光的推動，四年來雲揚國際獲得2鉑5金3銀1銅等，共13座的國際獎項殊榮，疫情解封、國旅大爆發，雲林縣政府祭出「香客轉遊客、遊客轉常客」策略推動，依據交通部觀光局統計，雲林觀光人次112年度1-4月份已達10,875,380人次，再次衝破千萬關卡，從109年至112年短短四年期間，雲林從觀光末段班超車甩尾各個觀光大縣，不斷刷新紀錄至今已兩度創下千萬觀光的佳績。

隨著白嘉莉小姐「雲林觀光大使」聘任將雲林觀光延伸到東南亞，甚至全世界與國際緊密接軌，讓更多國際觀光客來雲林觀光旅遊、住宿消費及購物、拜媽祖，帶動雲林縣整體產業經濟效益。

雲林．厚工學 MEGA YUNLIN

雲林縣不論農、漁、牧、糖業、宗教及工藝之成就，皆經長時間積累而淬鍊出多元文化與在地元素，而「雲林．厚工學 MEGA YUNLIN」的「MEGA」取自「眉角」諧音，正巧呼應象徵雲林巨大的能量，來自於職人們精萃每一個小眉角，造就出今日豐裕的雲林厚工學。

厚工學計畫篇章－雲林縣最大場藝文策展活動，將於11月18日至12月3日登場，邀請大家一同探究雲林厚工學無限蘊藏的美好。圖／雲林縣政府提供

「雲林．厚工學 MEGA YUNLIN」將在不同軌道裡展開，從「傳承」、「創新」與「融合」之中，探究雲林厚工學無限蘊藏的美好。「厚工學」設計主題結合「傳承」內涵，整體包含有農業學、神工學、共享學、未來學、觀光學。無論是一級產業抑或傳統工藝等，對品質追求不只產量大，基礎品質也要好且穩定，同時將各領域傳承厚工的態度、精神、靈魂展現出來，讓「厚工魂」的堅持與理念保留傳承與翻轉、延續與再生，透過設計軟實力更能把握永續發展，發揮在地特質讓大家認識雲林這塊「璞玉」，象徵厚工學所創造出來都是No.1。

眾所矚目的厚工學計畫篇章－雲林縣最大場藝文策展活動，將於11月18日至12月3日登場，邀請大家一同探究雲林厚工學無限蘊藏的美好，更多精彩活動請上「慢遊雲林」FB粉絲專頁及「慢遊雲林APP」查詢。

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