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玩高雄像解謎 吳鳳大讚旅遊數位體驗 「超酷」

聯合報／ 文、圖／高雄市政府青年局
真人版「港灣大富翁」遊戲，用生動方式介紹過去港灣生活圈與文化特色。圖／高雄市青年局提供
真人版「港灣大富翁」遊戲，用生動方式介紹過去港灣生活圈與文化特色。圖／高雄市青年局提供

高雄市政府青年局今年5月在pinway駁二8號倉庫正式推出「Fun現港灣雙語數位導覽」服務，市長陳其邁、青年局局長張以理一同見證系統上線，旅遊達人吳鳳與國際學生也開箱以FB Messenger就能玩的鹽埕雙語解謎遊程，暢玩「真人版大富翁」，一系列活動讓吳鳳大讚高雄旅遊的數位體驗超酷、超好玩。

臉書Messenger進入導覽 聆聽老故事

陳其邁表示，鹽埕乘載著高雄的城市發展歷史，是許多高雄人孩童或年輕時的記憶，巷弄內小店與老建物背後都有一段豐富的故事，此次整合鹽埕、哈瑪星等12處知名景點與21家在地店家，串聯地方商圈文化協會，運用數位科技導入城市解謎樂趣，推出「Fun現港灣--雙語數位導覽」系統，民眾以臉書Messenger進入導覽就能一邊解謎遊戲內容，一邊漫步探索鹽埕，雙語介面讓台灣或國際遊客都能以全新方式認識高雄港灣特色。

高雄鹽埕乘載著高雄城市發展歷史，也是許多高雄人孩童或年輕時記憶，巷弄內的小店與老建物背後各有一段豐富故事。圖／高雄市政府青年局
高雄鹽埕乘載著高雄城市發展歷史，也是許多高雄人孩童或年輕時記憶，巷弄內的小店與老建物背後各有一段豐富故事。圖／高雄市政府青年局

雙語介面 讓外國遊客深度遊高雄

青年局表示，「Fun現港灣雙語數位導覽」系統是以鹽埕1960～1980年代為故事背景，結合鹽埕、哈瑪星等區域知名景點、建物與在地口碑店家設計虛擬的遊戲故事，規劃3條不同主題電影遊程，用偵探、愛情、懸疑等遊戲主題緊扣「港都歷史、在地生活、地方美食」三大主軸，以遊戲趣味、虛實整合帶領民眾重新體驗認識高雄港灣文化與地方故事。除線上遊戲導覽，青年局也培訓50名青年雙語導覽人才，提供民眾線下漫步導覽城市風貌的不同選擇。

利用GoSky chatbot技術，將展覽元素結合音樂、遊戲化解謎互動，帶給參加者沈浸式的參展體驗，可化身為電影人物，穿梭鹽埕百年歷史故事，展開一場刺激懸疑的旅程。圖／高雄市青年局提供
利用GoSky chatbot技術，將展覽元素結合音樂、遊戲化解謎互動，帶給參加者沈浸式的參展體驗，可化身為電影人物，穿梭鹽埕百年歷史故事，展開一場刺激懸疑的旅程。圖／高雄市青年局提供

吳鳳稱讚雙語導覽服務讓外國遊客有機會在高雄進行深度城市旅遊，可將高雄歷史文化推向國際。青年局局長張以理說，雙語志工未來另完成培訓課程，後續也能參與青年局國際志工團辦理的各式訓練及服務活動，擴大青年視野及參與社會事務能力。

黑啤遊港灣 中英雙語探索歷史風華

同時，搭配線上導覽遊戲，Pinway與知名知識普及百萬流量IP「臺灣吧」聯名推出「黑啤遊港灣」雙語主題展覽，自即日起至6月21日於Pinway駁二8號倉庫展出，復古懷舊加上可愛的臺灣吧「黑啤」，歡迎民眾前來邊玩邊探索港都鹽埕的歷史風華。

「黑啤遊港灣」雙語主題展覽，自即日起至6月21日於Pinway駁二8號倉庫展出，歡迎民眾前來邊玩邊探索港都鹽埕的歷史風華。圖／高雄市政府青年局提供
「黑啤遊港灣」雙語主題展覽，自即日起至6月21日於Pinway駁二8號倉庫展出，歡迎民眾前來邊玩邊探索港都鹽埕的歷史風華。圖／高雄市政府青年局提供

Pinway駁二8號倉庫
地址：高雄市鹽埕區瀨南街8號（駁二大勇特區）
營業時間：12:00～21:00（每周一、二例休）
連絡電話：(07)521-4767

（高雄市政府青年局 廣告）

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