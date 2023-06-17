高雄新思維新方法 大幅提升反毒能量

高雄市政府毒品防制局團隊積極與外界接軌，用新思維、新方法展現反毒能量，透過一場又一場的社會溝通，讓人看見智慧毒防的前瞻願景。

科技輔助 促進個案復歸、降低再犯

中正大學於5月31日舉辦「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」，法務部蔡清祥部長、教育部學生事務及特殊教育司吳林輝司長等人都出席，高雄市毒防局長林瑩蓉也出席開幕，並受邀分享「高雄市智慧毒防科技創新與作為」專題。

高雄市毒防局長林瑩蓉出席「2023青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會」，並受邀分享「高雄市智慧毒防科技創新與作為」專題。圖／高雄市政府毒品防制局提供

林瑩蓉主講全國首創AI運用於社會服務工作的科技輔導系統，以提升輔導成效，突破藥癮輔導瓶頸與盲點，促進個案復歸社會、降低再犯，同時也減輕輔導行政負荷、提升行政效率、體現節能減碳，也藉由研討會提供與會者互相觀摩，期能推廣至全國相關單位運用，尤其可結合運用在青少年藥物濫用輔導工作。

海軍巡迴宣教 提升國軍反毒知能

另，海軍司令部為強化反毒，有效提升國軍官兵反毒知能，在5月26日、6月2日、30日於左營區海軍官校辦理國軍112年度軍風紀專案巡迴宣教，邀請高雄市毒防局合作設置「毒品防制宣導區」，進行反毒教育宣導。

海軍司令部邀請高雄市毒防局於左營區海軍官校「國軍112年度軍風紀專案巡迴宣教」中設置「毒品防制宣導區」，進行反毒教育宣導。圖／高雄市政府毒品防制局提供

林瑩蓉對海軍單位支持毒品防制工作的推動深表感謝，國軍單位是毒防局推動毒品防制業務的重要夥伴，與最高軍事法院檢察署長期合作深入南部地區軍事單位及軍事院校進行反毒宣導，自今年3月起也與最高軍檢署合作，就南部法服中心轄下單位有涉毒情形的國軍官兵，轉介毒防局來進行多元輔導，希望能持續合作，強化提升國軍防毒知能。

林瑩蓉對海軍單位支持毒品防制工作的推動深表感謝，希望能持續合作，強化提升國軍防毒知能。圖／高雄市政府毒品防制局提供

海軍官校校長劉寶文表示，國軍負有保國衛民的重責大任，查緝海上毒品走私、防堵毒品危害、維護國軍身心健康是國軍單位非常重要任務，也感謝毒防局在反毒教育宣導大力協助，彼此相輔相成。

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