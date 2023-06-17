全國青年景觀競賽 新北市舉辦4屆 參賽人數成長1.6倍

新北市政府綠美化環境景觀處從2019年起舉辦「全國青年景觀競賽」，廣邀國內具景觀設計專長的青年景觀設計師，至今已歷4屆，參賽人數成長1.6倍。新北市景觀處長林俊德表示，透過競賽讓青年景觀師發揮創意，不僅改善人居環境，也對美化城市起到很大作用。

創意激盪 美哉城市

林俊德說，景觀設計與市民生活息息相關，不論是市區廣場、景觀道路、城市中心綠地、商業步行街道、或是居住區景觀等，正無聲無息地影響著人們的生活方式。新北市景觀處藉由全國青年景觀競賽，提供景觀設計與實作應用的舞台，廣邀國內具景觀設計專長的高中職、大專院校學生及45歲以下青年景觀設計師，透過競圖或實作競賽，在新北市不同地區的公共空間實地施作，讓青年景觀師發揮創意及設計軟實力，將紙上平面設計化為實體作品。

2022全國青年景觀競賽設計施作競賽第1名作品〈如果我有一顆種子〉。圖／新北市景觀處提供

景觀處指出，去年競賽主題為「疫情下的融合與生機」，首獎由國立勤益科技大學景觀系奪下，以第一名作品「如果我有一顆種子」為例，利用種子型態搭配植栽營造出空間感，整體概念、空間及外觀造型美感切合主題，展現生機意象。

勤益科大團隊指導老師郭哲棟，已連四屆參加全國青年景觀競賽，前兩屆以選手身分參賽，後兩屆擔任參賽團隊指導老師，去年帶領勤益科大拿下首獎，他說競賽不僅是展示設計才能及施作能力的平台，更是讓年輕人發掘潛能的好機會。

勤益科大團隊指導老師郭哲棟(左三)帶領勤益學生拿下2022全國青年景觀競賽施作競賽首獎。圖／新北市景觀處提供

2023全國青年景觀競賽預計於7月份在新北市政府綠美化環境景觀處官網公布今年賽事辦法，歡迎有志青年朋友關注、報名。

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