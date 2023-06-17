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南庄慢城轉角遇見驚喜

聯合報／ 文、圖／苗栗縣政府
南庄十三間老街很有時代氣息。
南庄十三間老街很有時代氣息。

南庄鄉是苗栗縣雙慢城之一，條件得天獨厚，融合客家、賽夏及泰雅等多元文化，豐富的山水生態、農特產品、古樸的老街，及特色的旅宿，轉個彎遇見驚喜，更可以與浪漫台3線及縣道124線旅程連線。

穿梭巷弄 走入老時光

南庄市區老街、十三間老街上一些木造日式建築，至今仍被保留下來，桂花巷、洗衫坑、老木崎、永昌宮及情人巷等景點，更有縣定歷史建築老郵局、東村宿舍，穿梭巷弄之間，感受濃濃的時代氣息。穿越著名地景康濟吊橋，享受中港溪河谷加里山而來的清風，一溪之隔的南江水岸公園、南江老街，自然山水環繞，又是截然不同市區繁華的風貌。

康濟吊橋是南庄知名地景。
康濟吊橋是南庄知名地景。

保育有成 看魚群優游

南庄好山好水更是不容錯過，市區過南庄大橋走124線往獅潭鄉方向，沿途蓬萊溪經過多年的封溪保育，苦花、石賓、馬口魚等在溪裡閃爍著光芒，護魚步道在大自然中，置身觀賞魚群優游，讓人忘卻塵囂、療癒心靈。

南庄大橋走苗21線往鹿場、向天湖方向，鹿場是「台灣富士山」加里山的主要登山口，向天湖則是賽夏族傳統的聖地，美麗的湖光山色之間的賽夏族民俗文物館，豐富的館藏及展示，成為了解賽夏族文化的重要窗口。

長期的封溪讓蓬萊溪自然資源豐富。
長期的封溪讓蓬萊溪自然資源豐富。

多元美食 滿足老饕客

南庄的美食多元，桂花釀、桂竹筍、香菇、鱒魚等特產，被發揮得淋漓盡致，無論是客家料理、原住民風味餐，還是獨門廚藝功夫，都值得細細品嘗。

苗栗更多旅遊資訊，可上苗栗文化觀光旅遊網 (請設超連結：https://miaolitravel.net/)查詢。

老街 吊橋 客家 步道 觀光

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