全臺唯一 臺南獲選全球10大永續旅遊目的地

知名旅遊線上平臺Booking.com推薦全球10大永續旅遊目的地，其中，臺南因致力發展永續產業及太陽能、積極推動智慧城市，成為臺灣唯一入榜城市。市長黃偉哲表示，臺南將持續推動永續觀光及綠色旅遊，並期許明年的「臺南400」系列活動能進一步提高臺南國際能見度，吸引更多國際遊客至臺南旅遊，創造地方經濟昌盛。

火山碧雲寺為關仔嶺看夜景夕陽好去處。

關仔嶺夜祭巡行。

Booking.com所推薦全球10大永續旅遊目的地包括義大利梅拉諾（Merano）、巴西伊瓜蘇（Foz do Iguaçu）、臺南、哥倫比亞聖瑪爾塔（Santa Marta）、南非史德蘭波希（Stellenbosch）、美國夏洛特（Charlotte）、紐西蘭漢默溫泉（Hanmer Springs）、德國慕尼黑（Munich）、印尼珀尼達島（Nusa Penida）及奧地利薩爾斯堡（Salzburg）。而臺南的飲食文化、豐富歷史、隨處可見古老寺廟和高掛燈籠的傳統巷弄備受遊客喜愛，Booking.com也因「致力發展永續產業及太陽能」、「保護環境的交通方式」等因素，將臺南列為全球10大永續旅遊目的地。

臺南市政府以打造低碳永續城市為政策目標，對於節能減碳、氣候調適及環境友善等面向持續努力，對於永續旅遊之推廣亦是不遺餘力，率六都之先，成為全球永續旅遊目的地基金會會員，推出GSTC-STTP全球永續旅遊準則培訓計畫，提供一致性、共通性的實務指引，與在地觀光業者共同朝永續旅遊邁進。

雙春濱海遊憩區。

臺南市政府對永續旅遊之推廣，包含旅遊路線的規劃以及綠色餐飲的輔導與推薦。具體作法包含推廣低碳餐廳、建置共享自行車設備、鼓勵使用低碳運具、至低碳餐廳消費…等等。例如110年推出「臺南地方產業低碳旅遊小旅行振興計畫」；鼓勵旅行業者包裝低碳特色遊程；結合「臺灣好行觀光公車」88府城巡迴線、99安平臺江線、山博行線及雙層巴士推出「6大綠色主題示範遊程」；針對米其林綠星項目加強輔導。

台江內海綠色隧道。

此外，為了全方位完善旅遊環境並與國際接軌，不斷在多語環境方面精進努力，包含推動WTTC安全旅遊戳記國際認證、輔導餐飲業者建置「英、日、韓、泰、越」多國語言菜單、輔導旅遊業者完善多國語言友善接待環境、辦理外語導覽人員，以及觀光計程車司機培訓等，期望國內外旅客感受臺南豐富的旅遊體驗外，也能享受優質的旅遊接待服務。

(臺南市政府廣告)