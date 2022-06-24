玩埤濕地冒險王！快來山豬湖探險拿好禮！

今年夏天，桃園市政府於大溪月眉休閒農業區及山豬湖生態親水園區，將舉辦「111年桃園埤塘生態教育—玩埤濕地冒險王」活動；「月眉休閒農業區」位於大溪老街旁，月眉古道串通其間，具有豐富多元的景觀、生態、文化與農業資源，「山豬湖生態親水園區」位於桃園大溪大漢溪右岸，以環境友善生態工法，園區內共設置六個自然生態池，種植許多特有植物，孕育出許多昆蟲以及鳥類。

本活動於7月10日(星期日)上午舉辦，自大溪區大漢溪多功能草皮公園出發，途經山豬湖生態親水園區折返回主會場(大漢溪多功能草皮公園)，全長健走長度約為3公里，沿路除欣賞埤塘的自然風光與沿線的濕地美景，同時也邀請到創意打擊樂團為健走活動揭開序幕並且由專業老師帶動暖身操；主辦單位桃園市政府與大溪月眉休閒農業發展協共同進行規劃完走禮及市集攤位，活動現場設有「女俠愛木藝」、「桐興園花園」、「月眉85莊園」、「悅鼎園藝」及「李媽媽雞蛋」等商家，健完走亦可參加手作烘培、DIY盆栽、穿古裝逛古宅及協力車等體驗活動，月眉休閒農業區以「食農學堂、農藝小鎮」為核心特色，遊客中心假日還有農夫市集，可以買到本地的蔬果，為活動增添許多亮點。

地圖

為避免交通壅塞，建議民眾可將車輛停放在月眉第二停車場，騎機車的民眾可停放於月湖路上。也提醒報名成功的民眾，記得在活動當天8點至8點45攜帶身分證件至主會場完成報到手續，領取手環及手冊；健走通過藍鵲講堂取得蓋章證明完程即可兌換當地月眉休閒農業區特色商家之產品，並且可於活動過後一個月內，至該休區活動配合商家體驗手作DIY課程(可折抵金額150元整)。

活動資訊

活動日期：111年7月10日(星期日)

活動時間：上午8時至上午12時

活動地點：本市大溪區大漢溪多功能草皮公園(主舞台)及山豬湖生態親水園區(健走路線)

活動流程：

桃園市政府農業局 廣告