臺南治安交通維護成效六都第一 黃偉哲期勉精進打造安全宜居城市
臺南市長黃偉哲上任以來相當重視治安及交通維護工作，以掃黑、打詐、溯源緝毒、肅槍、掃蕩街頭暴力、酒駕執法、查賄制暴、降低交通事故為目標，全力守護臺南治安、交通，打造安全宜居城市，除在聯合報六都宜居大調查民調中獲得逾8成滿意度，更於《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查中獲得滿意度六都第一，廣受民眾認同。
全般刑案破獲率逐年提升
臺南市警察局全力查緝刑案，創造臺南平穩治安，全般刑案破獲率，自108年91.14%、109年98.46%、110年99.3%，逐年提升；暴力犯罪數則自108年79件、109年80件、110年48件，明顯逐年下降，顯見臺南市在掃黑、肅槍，嚇阻暴力犯罪，已發揮打擊黑道、安定民心的效果。
攔阻詐騙六都第一
南市府攜手民眾、超商及金融單位，積極打擊詐欺集團，防制車手提領，攔阻民眾遭詐騙，攔阻詐騙成效108至110年歷年均為六都最佳，110年攔阻件數更創新高達1633件，攔阻金額高達4億2333萬638元，詐欺案件破獲率自108年83.03%、109年99.62%、110年99.75%，逐年明顯提升，成為六都中詐騙車手提款熱點最少的城市，保障民眾財產安全。
強力掃毒保護青少年
在毒品防制上，南市府積極打擊毒品犯罪，建立無毒家園，經推動「安居緝毒專案」及「掃蕩中小盤藥頭」、「清出毒品黑數」強力執行下，查獲初次施用毒品人口比例，已由105年20.29%，逐步下降至110年12.82%，而查獲未滿18歲少年施用毒品人口，也已由105年143人，逐步下降至110年49人，有效防制校園及青少年涉毒。
積極取締交通違規減少事故
在交通維護方面，南市府提升易肇事路口見警率，並加強大型車違規、酒後駕車取締等，輔以科技執法，110年道路交通事故A1死亡人數174人，較109年186人減少12人，有效降低死亡事故。
市長黃偉哲特別感謝警察同仁及協勤民力辛勞，落實「做得更好，過得更好」的施政理念，維持治安平穩及交通順暢成效均比往年更好，讓市民及旅客有安全感，也期勉市府團隊不斷精進努力，讓市民覺得生活有保障，使臺南成為安居樂業的幸福城市。
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