嗨漁港轉型典範 瑞芳深澳漁港鮮風情

新北市瑞芳區深澳漁港以盛產小卷出名且漁產種類多元，周邊還有壯觀象鼻岩、酋長岩等天然景色，具獨特海洋風情與遊憩特色，是新北市「嗨漁港」計畫轉型成功典範，現正值夏季盛產小卷，民眾到訪可體驗海釣樂趣及品嘗新鮮小卷。

友善海釣勝地

深澳漁港是新北市瑞芳區重要的漁產基地，也是全國知名海釣勝地，進出娛樂漁船絡繹不絕漁港，以對環境友善的一支釣為主要漁法，盛產小卷、透抽、白帶魚、鯖魚等沿近海漁獲，新北市府為推動漁港轉型，推動「嗨漁港」計畫，辦理多項漁港推廣活動，如夜釣小卷、Minecraft夏日親子遊、欣賞山城夜景等。

▲深澳漁港海天步道上的minecraft公仔，吸引遊客拍照打卡。圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處提供。

賞地景啖海鮮

而在漁港的另一側，則有奇特壯觀天然地景，無論是看著夕照映射在怪石嶙峋的象鼻岩上，或是白晝當空到酋長岩觀察游隼盤旋，均是令人神往的特色自然風景。走進周圍的海產店，可享受到味美價廉的海鮮小吃，小卷米粉彈牙可口、鯊魚羹滑嫩柔順、炸白帶魚香酥爽脆，每道美食皆使人回味無窮，此間若還想體驗遊釣風情，亦可以隨夜間海釣漁船出海釣魚，體驗海釣的漁家樂趣，深度感受一整天待在深澳漁港的特色漁港文化。

▲深澳漁港旁的象鼻岩，吸引許多遊客觀看大自然鬼斧神工。圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處提供。

獨特海洋遊憩

新北市漁業處表示，市府推動「嗨漁港」計畫，在設施及環境條件共同營造下，使漁港逐漸蛻變，讓漁港不再只有傳統漁作功能，成為民眾朋友出遊觀光的熱門景點。

▲深澳漁港觀光網站

新北市政府漁業及漁港事業管理處 廣告