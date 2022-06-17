嘉義166縣道 負離子、芬多精爆表之旅

位於嘉義縣166縣道上的竹崎觀音瀑布，因泉水湧下畫面，宛如觀音菩薩手持淨瓶灑水，獲得「觀音瀑布」美名，早期相當知名，每到假日遊覽車、遊客絡繹不絕，是4、5年級生年少約會、踏青和烤肉熱門景點，歷經921地震封閉長達20多年，終於在元旦連假開放試營運。

體驗瀑布下喝咖啡、品嘗道地手路菜及手作紙DIY等；加上觀音瀑布平均每立方公分富含1.2萬負離子，含量相當高，對中樞神經、自律神經、呼吸、心血管、血液、免疫等系統都有助益，推薦遊客來此大口森呼吸！目前採限量預約入園，遊程資訊可洽觀音瀑布合作社何經理：0952-825-505，或至阿里山Easy Go網路平台訂購體驗遊程：https://alishan.welcometw.com/banner/o7d。

圖說：獨立山步道。

竹崎鄉內有全台唯一與鐵道相依的「獨立山步道」，也是台灣小百岳編號58，因地形建造「螺旋狀三迴旋」登山鐵道更是少見建築工法，加上沿途鐵道、山巒、隧道、火車、清霧等特殊景緻，每到假日吸引大批登山客造訪！

圖說：阿拔泉山步道。

去年嘉義縣文化觀光局整建完成的「阿拔泉山步道」，每逢假日吸引許多登山客攀爬賞景，全長1470公尺，遊客可順走觀音石山，或繞行太紅公路至獨立山步道及大巃頂步道，一次完成Ｏ形路線！除欣賞獨立山步道沿線山林自然生態，也能遠眺開闊嘉南平原及阿里山林鐵！

圖說：竹崎親水公園天空走廊。

166縣道沿線景點眾多，竹崎親水公園「天空走廊」及「花仙子步道」是親子共遊熱門景點！新整修完成「蒂芬尼藍」竹崎車站，讓人打卡拍不停！

圖說：雲潭瀑布。

此外「太興岩步道」、「圓潭自然園區」、「雲潭瀑布」、「青年嶺步道」及「綠色隧道」更是遊客最愛旅遊勝地，不僅能吸飽芬多精，還能盡情享受負離子洗禮，推薦遊客跟著166觀光軸線大玩特玩就對了，不僅紓壓還能帶走防疫期間鬱悶感！

【166縣道順遊景點路線】

竹崎親水公園→獨立山古道→觀音瀑布→太興岩步道→圓潭自然園區→雲潭瀑布→青年嶺步道→綠色隧道。

（嘉義縣文化觀光局 廣告）