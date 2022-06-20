台糖渡假村 人與動物的慢活遊樂園
想悠閒地漫步原野，親餵可愛的草食系動物嗎？或想置身湖光山色，在月光下找尋螢光亮點及獨角仙的蹤影，台糖公司池上牧野渡假村、尖山埤江南渡假村實現你自然慢活的美好夢想！
池上牧野渡假村 餵可愛動物
6月是台東池上最美的月份，金黃色稻浪乘載著夏天的風，從伯朗大道一路湧進廣達82公頃的池上牧野渡假村，從筆直的茄苳大道緩緩行車入園，遠遠地可以看見伊蘭羚羊、侏儒河馬及鴯鶓等稀有的野生保育動物在樹蔭下乘涼，還有鴕鳥、羊群等在如茵的原野中漫步，宛如置身在美麗的油畫。
提醒遊客別忘了到販賣部買包胡蘿蔔，再悠悠地信步其中，餵食可愛的動物，時而遠眺青山與仰望藍天，悠然間身心靈完全被療癒。
尖山埤江南渡假村 尋訪獨角仙
位於台南柳營的尖山埤江南渡假村，因水源及林相豐富，是周邊淺山動物們的遊樂園，日夜都有精彩動人的生態活動。
白天，蝴蝶漫舞、蟲鳴鳥叫，偶有大冠鷲盤旋空中；黑夜，園區生態導覽人員引領遊客聽聲辨位，在百甲園區中找尋藏匿在樹林中的貓頭鷹、飛鼠及各種蛙類。
而6、7月正是獨角仙成蟲的時節，拿著手電筒仔細照向光臘樹的枝幹，也許就能發現獨角仙的蹤跡；行經水庫大壩時，則別忘記關掉手電筒，因為當你眼睛適應黑暗後就會發現，在星空下、草叢中，台灣窗螢也在一閃一閃地發著光，精彩的自然生態不容錯過。
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