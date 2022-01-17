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漢來集團推陳出新 飯店改裝變身 美食推出精緻禮盒

聯合報 / 文/王慧瑛　圖/漢來飯店
漢來飯店。圖/漢來飯店提供
漢來飯店。圖/漢來飯店提供

高雄近來成為國旅首選，位於市中心的漢來飯店人氣紅不讓，近期完成變身改裝，兼具知性、溫馨與質感，讓人驚豔。漢來美食品牌愈來愈亮，餐飲品質、伴手禮都獲得高評價，從南台灣發跡的漢來集團，維持一貫的高自我要求，不斷追求卓越。

入住完全放鬆 讓心返回寧靜的家

歷經疫情陰霾籠罩的觀光旅遊市場，高雄旅遊飯店業近來成為備受矚目的話題。從去年十月國慶焰火到五月天、伍佰跨年演唱，緊接著台灣燈會2月1日即將展開，場場重量級展演活動落腳高雄愛河灣，讓海洋首都成為全國矚目焦點。

位於港景第一排的漢來大飯店有得天獨厚地理位置，緊鄰亞洲新灣區，面對高雄流行音樂中心，也能徒步到愛河灣、駁二特區，成為客人到高雄住宿不可取代的美景飯店。

大氣尊貴的豪華套房。圖/漢來飯店提供
大氣尊貴的豪華套房。圖/漢來飯店提供

數度蟬連服務評鑑首獎的漢來大飯店邁入26年，接待過歷任國內外首領與國際政商名流，常年位居高雄領導品牌地位。即使面對疫情嚴峻挑戰，去年底毅然決然進行大規模變身改裝，近日完成第一階段。新客房整體空間採用大量銀灰冷色調與局部刷金裝飾，並配置褐棕色系柚木傢俱，營造典雅知性的輕奢風格，帶給入住漢來的旅客完全放鬆安心，讓心返回寧靜的家。

新客房以典雅知性的輕奢風格，讓旅客放鬆安心入住。圖/漢來飯店提供
新客房以典雅知性的輕奢風格，讓旅客放鬆安心入住。圖/漢來飯店提供

漢來大飯店副總經理陳素娟說，秉持「超越顧客期待」經營理念，飯店此次大型改裝著重空間舒適感與服務提升，新客房融入智能科技設備，添加小美犀語音互動角色，只要一聲令下可以播放音樂、設定鬧鐘、講笑話、詢問旅館週邊景點等。除此之外，過往視為古董珍藏版的電視大櫃，全面更換為長達280公分合併電視與書桌的多功能櫃，讓房間視野更為寬闊，搭配全新50吋液晶智能電視、膠囊咖啡機等，延續典雅知性風格的新客房，質感升級。

亞灣客房可俯瞰大高雄全景，直擊光影展演現場。圖/漢來飯店提供
亞灣客房可俯瞰大高雄全景，直擊光影展演現場。圖/漢來飯店提供

45樓層高的漢來大飯店將高樓層好視野的空間都留給飯店客人，居高臨下可俯瞰大高雄全景，高雄港、旗津、駁二特區、西子灣、壽山自然公園等景觀盡收眼底。值得一提的是，近來高雄大力推行光影美學展演，位於高雄流行音樂中心周圍的愛河灣沿岸，此區正好與飯店串連相望，絕美港景不必遠求。

經過聖誕燈會華麗洗禮，令人期待台灣燈會2月1日至2月28日在愛河灣展開，位於港景第一排的漢來飯店成為賞景首選，房客只要在房間就可直擊燈會聲光幻影特效演出，從飯店步行燈會現場只要10分鐘，漫步港灣、搭乘遊艇環港近來成為高雄旅遊渡假最引人入勝的玩法。

年節伴手禮多樣 新穎包裝時尚大方

揮別充滿挑戰又艱辛的2021年，迎接2022農曆新年到來之際，正是親友、企業互贈送禮表達關懷好時機，加上今年農曆年假長達9天，送禮市場勢必蓬勃熱絡，各業者無不卯足勁搶功商機。

餐飲集團漢來美食為擄獲消費者芳心，在包裝設計上費盡心思，打破傳統既有的禮盒包裝思維，改以皮革製成的「皮革提籃」、「皮革提袋」盛裝年節伴手禮，時尚、大方又兼具環保，同時強化產品實力，增加台灣野生烏魚子、手做花生醬和XO醬等新產品，豐富商品搭配新穎設計包裝，漢來美食樂觀預估今年春節禮盒銷售可上看1萬組。

漢來美食2022新春限定禮，頂級款「丰尚禮盒」特選台灣野生烏魚子、極品XO醬、及多款漢來經典人氣點心。圖/漢來美食提供
漢來美食2022新春限定禮，頂級款「丰尚禮盒」特選台灣野生烏魚子、極品XO醬、及多款漢來經典人氣點心。圖/漢來美食提供

春節送禮是應景習俗，考量過度精美包裝品衍生大量垃圾，漢來美食向來重視環境保護，每年節慶伴手禮都設計可多元運用及包裝減量的禮盒包裝，今年更是別出心裁，跳脫一般傳統「盒裝」的禮盒框架，選用質感強韌耐用、同時散發高貴氣息的「皮革」為材質，打造出線條精美、俐落有型的「簡約萬用提籃」，及剪裁優美時尚的「雙色拼接托特包」二款包裝。

漢來美食2022年節禮盒，人氣款「丰緻禮盒」特別設計皮革提袋，實用漂亮又環保，除應景的人氣零嘴外，今年還特別加入手做花生醬與杏仁酥等新商品。圖/漢來美食提供
漢來美食2022年節禮盒，人氣款「丰緻禮盒」特別設計皮革提袋，實用漂亮又環保，除應景的人氣零嘴外，今年還特別加入手做花生醬與杏仁酥等新商品。圖/漢來美食提供

喜氣洋洋的紅色皮革面料，繪上美麗盛綻的桔梗花、木蘭花圖騰，有著吉祥、花開富貴的美好寓意，提籃、提袋內的伴手禮拿出來後，不論是逛街、約會，還是拎去買菜、野餐，都是最時尚的穿搭配件，同時也可當作居家佈置收納使用，是既潮又超實用的過年禮物！

漢來美食2022虎運年節禮盒系列分別為「丰尚禮盒」與「丰緻禮盒」兩款新春限定禮盒，滿載多款漢來經典人氣點心，包含榮獲高雄十大伴手禮殊榮的「國宴旺來酥」、製作極費功夫的手作甜點「南棗核桃糕」，還有低糖美味的「花生牛軋糖」，象徵富貴團圓的「黑糖桂圓富貴糕」等，除了四款春節應景零嘴外，兩款禮盒還加入了今年特別推出的新商品，頂級款的丰尚禮盒內特選台灣頂級烏金「炭烤台灣野生烏魚子」，方便食用的單片真空包裝，即拆即食，炭烤香味濃郁，軟糯涮嘴，同時還有頂級海鮮滋味「極品XO醬」。人氣款的丰緻禮盒則是精選老少皆宜、香濃味美的「無糖花生醬」與「杏仁酥」，體面送禮，可完美表達心意！

漢來美食的「炭烤台灣野生烏魚子」。圖/漢來美食提供
漢來美食的「炭烤台灣野生烏魚子」。圖/漢來美食提供

漢來美食今年也推出「炭烤台灣野生烏魚子」，特選來自高雄在地蚵仔寮的野生烏魚子，依循古法炭烤，厚切小巧、適口方塊，鮮香甘醇且口感紮實，配茶一起品嘗風味極佳！帶有「好事發生」寓意的「無糖花生醬」，是選用台灣風土孕育顆顆飽滿的好花生，油脂豐美，香氣十足，與日本同步研磨技術新鮮磨製，打造最佳油脂比例，帶來滑順細膩質地，濃郁香醇滋味入菜和當抹醬都很過癮！

購買10盒即享95折 數量有限動作要快

漢來「丰尚禮盒」與「丰緻禮盒」即日起接受預訂，每盒售價分別為2680元、1880元，一次購買10盒即享95折、50盒以上享9折的折扣優惠，數量有限要買要快！

除推出「丰尚禮盒」與「丰緻禮盒」兩款新春限定禮，漢來美食旗下多個品牌也準備豐富多樣的年節禮盒，例如位於漢來飯店9樓的福園，今年特選厚切烏魚子推出「炭烤野生烏魚子禮盒」，以日式仿木禮盒包裝，精緻高雅，兼具美觀與美味的最佳伴手禮，每盒10入售價1680元。

高質感年味 國宴旺來酥禮盒銷售長紅

此外，10樓翠園今年持續推出長年熱賣的多款禮盒，像是嚴選干貝、家鄉肉、特選蝦米等多種上等食材加上祕法調配而成的「御膳XO醬禮盒」、匯集風味絕佳的廣式肝腸及臘腸的「極品臘味禮盒」。另有象徵步步高升的「臘味蘿蔔糕禮盒」和「臘味芋頭糕禮盒」，遵循古法精心研製，用料實在、口味細緻，是過年必吃的美味！

糕餅小舖的「國宴旺來酥禮盒」則因前總統就職國宴採用而名聞遐邇，嚴選台灣著名的車城鹹蛋黃、高樹鳳梨、義大利進口帕瑪森起司等頂級食材製成，外皮酥香綿密、餡料入口即化，凡是吃過的人都讚不絕口，華麗又貴氣的包裝，送禮體面十足。

特製的「心裡有嗜蛋捲禮盒」是近期深受消費者喜愛的伴手禮，香醇飽滿花生、營養滿分黑芝麻、鹹香濃郁肉鬆，3款經典風味配上金黃酥脆、奶香醇厚的蛋捲餅皮，料滿實在、口感細緻，是滿足味蕾的爆漿美味！另有金牌甜點師傅純手工製作的「風尚餅乾禮盒」、香醇蔥香滋味的「幸福雙蔥餅」、柔軟且鮮奶香濃郁的「牛軋糖禮盒」等應有盡有，滿足不同需求。

榮登泡麵達人2022台灣十大快煮麵排行的來拌麵，應景推出了「虎運年節禮盒」，官網下單享新春多重優惠。圖/漢來美食提供
榮登泡麵達人2022台灣十大快煮麵排行的來拌麵，應景推出了「虎運年節禮盒」，官網下單享新春多重優惠。圖/漢來美食提供

榮登泡麵達人2022台灣十大快煮麵排行的來拌麵，也應景推出「虎運年節禮盒」，五星飯店主廚監製研發，獲得許多網紅、youtuber的好評推薦，以豐富大豆蛋白製成的未來肉臊的椒麻醬香口味，更曾有單月熱銷35萬包銷售佳績，近期推出12入裝年節禮盒，提供了胡麻椒香與椒麻醬香口味混搭的選擇，官網更祭出好運新春多重送。

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