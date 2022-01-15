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故宮南院過新年 福虎生豐好運現

聯合報 / 文、圖／國立故宮博物院南部院區
〈清 乾隆 金胎畫琺瑯西洋人物盤〉描繪西洋人物母子圖，極為細膩、寫實，題材凸顯出乾隆皇帝廣納各式主題的創新風格，與杯成套展出。
〈清 乾隆 金胎畫琺瑯西洋人物盤〉描繪西洋人物母子圖，極為細膩、寫實，題材凸顯出乾隆皇帝廣納各式主題的創新風格，與杯成套展出。

虎年迎春，故宮南院精選人氣國寶及精彩活動陪觀眾過新年！明星展件〈清 翠玉白菜〉延展至2月6日（初六)，搭配唐玄宗御筆親書〈鶺鴒頌〉、乾隆皇帝〈金胎畫琺瑯西洋人物杯盤〉以及宋、遼〈玉龍紋盤〉等，喜氣也貴氣。

〈清 翠玉白菜〉是故宮最知名的展件，將在故宮南院陪觀眾過新年。
〈清 翠玉白菜〉是故宮最知名的展件，將在故宮南院陪觀眾過新年。

宋、遼〈玉龍紋盤〉正面飾有雄強矯健的龍紋，全身滿覆細鱗，身軀似飄帶般彎曲翻轉，正反面紋飾一致。
宋、遼〈玉龍紋盤〉正面飾有雄強矯健的龍紋，全身滿覆細鱗，身軀似飄帶般彎曲翻轉，正反面紋飾一致。

唐玄宗〈鶺鴒頌〉字體遒勁有力，沉著雄健，展現盛唐對於豐腴之美的喜好。
唐玄宗〈鶺鴒頌〉字體遒勁有力，沉著雄健，展現盛唐對於豐腴之美的喜好。

畫虎招福 新春賞法華藝術

「翰墨空間─故宮書畫賞析」新春應景，選展張大千胞兄張善子〈畫虎〉及清代女畫家陳書〈歲朝麗景〉等作品，虎踞雄姿、唯妙唯肖，搭配蠟梅、山茶、百合、柿子等歲花吉果匯聚，展現虎虎生風、春暖花開的虎年新春氣息，更有百事如意的吉祥寓意。

張善子號虎痴，曾應邀居蘇州名園並飼養幼虎，故能對虎的外貌姿態精確掌握，刻劃精微。
張善子號虎痴，曾應邀居蘇州名園並飼養幼虎，故能對虎的外貌姿態精確掌握，刻劃精微。

陳書為清朝雍正年間著名女畫家，善畫花鳥草蟲，〈歲朝麗景〉為其晚年在新春上元節供花寫生之作。
陳書為清朝雍正年間著名女畫家，善畫花鳥草蟲，〈歲朝麗景〉為其晚年在新春上元節供花寫生之作。

《法華經》是東亞佛教文化的重要經典，其中的《觀世音菩薩普門品》更被佛教徒日常唸誦，釋迦摩尼佛在《法華經》中以各種譬喻鼓舞人人皆可成佛，也提供了畫家豐富的題材。29日登場的《法華經》及其美術特展，即呈現此部激勵人心的經典以及在藝術創作上的成就，展場並以數位投影呈現敦煌莫高窟第61窟〈法華經變〉。

北魏太和元年 釋迦牟尼佛坐像〉造像比例優雅，鎏金飽滿。
北魏太和元年 釋迦牟尼佛坐像〉造像比例優雅，鎏金飽滿。

《法華經》 宋刊蘇寫本以蘇東坡的書風寫刻鳩摩羅什漢譯《法華經》經文，七卷卷首都配上插圖，重點圖解每卷《法華經》的內容。插圖故事情節緊湊，人物刻畫生動，為珍貴的宋版精品。
《法華經》 宋刊蘇寫本以蘇東坡的書風寫刻鳩摩羅什漢譯《法華經》經文，七卷卷首都配上插圖，重點圖解每卷《法華經》的內容。插圖故事情節緊湊，人物刻畫生動，為珍貴的宋版精品。

大型揮毫、藝文表演 戶外園區好好玩

春節期間，故宮南院精彩活動接連不斷！2月1日（初一)邀書法家於博物館2樓中庭大寫虎字春聯，2日（初二)至5日（初五)每天皆有藝文表演；另推出剪紙、版畫及招福虎DIY等親子活動。新春走訪故宮南院，欣賞佛教藝術，祈願虎年吉祥如意正相宜！展覽及活動請上故宮南院官網https://south.npm.gov.tw/查詢。

（國立故宮博物院南部院區 廣告）

故宮 展覽 博物館 春節 DIY

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