故宮南院過新年 福虎生豐好運現
虎年迎春，故宮南院精選人氣國寶及精彩活動陪觀眾過新年！明星展件〈清 翠玉白菜〉延展至2月6日（初六)，搭配唐玄宗御筆親書〈鶺鴒頌〉、乾隆皇帝〈金胎畫琺瑯西洋人物杯盤〉以及宋、遼〈玉龍紋盤〉等，喜氣也貴氣。
畫虎招福 新春賞法華藝術
「翰墨空間─故宮書畫賞析」新春應景，選展張大千胞兄張善子〈畫虎〉及清代女畫家陳書〈歲朝麗景〉等作品，虎踞雄姿、唯妙唯肖，搭配蠟梅、山茶、百合、柿子等歲花吉果匯聚，展現虎虎生風、春暖花開的虎年新春氣息，更有百事如意的吉祥寓意。
《法華經》是東亞佛教文化的重要經典，其中的《觀世音菩薩普門品》更被佛教徒日常唸誦，釋迦摩尼佛在《法華經》中以各種譬喻鼓舞人人皆可成佛，也提供了畫家豐富的題材。29日登場的《法華經》及其美術特展，即呈現此部激勵人心的經典以及在藝術創作上的成就，展場並以數位投影呈現敦煌莫高窟第61窟〈法華經變〉。
大型揮毫、藝文表演 戶外園區好好玩
春節期間，故宮南院精彩活動接連不斷！2月1日（初一)邀書法家於博物館2樓中庭大寫虎字春聯，2日（初二)至5日（初五)每天皆有藝文表演；另推出剪紙、版畫及招福虎DIY等親子活動。新春走訪故宮南院，欣賞佛教藝術，祈願虎年吉祥如意正相宜！展覽及活動請上故宮南院官網https://south.npm.gov.tw/查詢。
（國立故宮博物院南部院區 廣告）
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