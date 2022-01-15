高雄美濃細說從頭 文創中心挺你接地氣

位於高雄市美濃鬧區的「美濃文創中心」，東側緊臨美濃國小，是清亁隆年間先民林氏兄弟率衆至美濃開庄起源點，亦是右堆義民團練據點，日治時期在此設置庄役所、分駐所、信用組合社及公學校，是當時美濃地區政治經濟產業中心，也是交通最繁忙熱鬧街廓，如今成為了解美濃文化、產業、旅遊觀光的最佳入口。

歷史建築說故事

「美濃文創中心」位於老街永安路與中正路交會處，104年11月開園啟用，基地內有座興建於1933年歷史建築「美濃警察分駐所」和「日式宿舍」，整修後由財團法人薛伯輝基金會承租經營「搖籃咖啡」，是一家結合文學與咖啡的書店，店內藏書涵蓋各類書籍千餘冊，定期辦理講座、展覽、兒童生活美學等課程。分駐所出口處還有棵百年茄苳樹，老樹成蔭，為居民休閒遊憩、表演活動的絕佳場所。

到高雄美濃小旅行，別忘了造訪歷史建築警察分駐所。(圖由薛柏輝基金會提供)

走訪美濃第一街

分駐所後方為新建的教育藝文館，館內為圖書館與閱讀、藝文空間。文創中心南側的永安老街緊鄰美濃溪，開庄時先民在此建造了20餘座夥房，以永安街命名祈求永久安居之意，至今有200年歷史，為美濃第一街。

往東門樓方向漫步，首先看見的是融合美濃在地食材的「濃甜Original dessert精緻法式甜點店」，是一位熱愛甜點的美濃細妹仔創立，做出甜而不膩融化於味蕾的驚豔，也有細膩手作的巧思，累計不少死忠支持者。

精緻小品的濃甜法式甜點。 (圖由濃甜提供)

再走幾步還有新開幕的「花‧酵YEAST」，這是一家結合客庄漬及發酵工藝而誕生的精釀品牌，產品中蘊含客家傳統與自然創新的豐富層次，一瓶用地方文化風土釀造而成的啤酒，是舌尖跳動回味無窮的甘醇。

充滿美濃文化精釀的花酵YEAST(圖由「花酵YEAST」提供)。

一旁還有結合在地食材製作麵包及伴手禮的「美濃啖糕堂」，由老屋改建，成為老街人氣名店，堅持使用天然食材和職人手作精神，使用在地新鮮食材，增加農特產品附加價值，烘焙出噴香的美味麵包。

高雄美濃老街烘焙名店「啖糕堂」。

邊間是種植無毒檸檬的小農，在美濃永安老街開設的友善「濃夫生活」。店鋪保留老屋樣貌和原木設計，為老街注入全新的藝文、產業活水，供應輕食餐點、展售高屏地區小農產品、還有DIY與展覽，遊客不妨坐下來喝杯檸檬冬瓜，享受老街的恬淡午後風光，新春期間消費滿額，還能獲得專屬紅包袋。

老街友善小農溫馨小店「濃夫生活」。

相關資訊

*搖籃咖啡

■地址：高雄市美濃區永安路212號。

■電話：07-6819265

*「濃甜Original dessert」

■地址：高雄市美濃區永安路209之1號

■電話：0983-154800

*花‧酵YEAST

■地址：高雄市美濃區永安路201號

■電話：0958-362167

*「美濃啖糕堂」

■地址：高雄市美濃區永安路197號

■電話： 07-6819764

*濃夫生活

■地址：高雄市美濃區永安路195號

■電話：0920-141720

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