三鶯「城市手遊」動手做更有趣 碧潭角落小夥伴陪夜遊

農曆春節假期，和家人、朋友及伴侶安排一場新北療癒小旅行吧！新北市觀光旅遊局推薦三鶯地區趣味DIY體驗活動，創作療癒心靈。另外，觀旅局也推薦晚上到新店碧潭跟風靡全球的角落小夥伴拍照合影，展期到今年3月24日。

孩子透過馬賽克磁磚拼貼創作屬於自己的作品。圖／新北市觀旅局提供

民眾可先搭乘火車到鶯歌車站，事先預約附近的DIY教室，體驗手拉胚、陶瓷DIY、馬賽克磁磚拼貼等豐富的課程，看著自己的作品慢慢成形，療癒萬分。結束後再逛逛鶯歌老街及鶯歌陶瓷博物館逛逛陶藝精品店，更可加深對當地的認識及連結。

豐富的手作體驗課程非常有趣。圖／新北市觀旅局提供

三峽的客家文化園區除了客家文化相關展覽、小朋友最愛的故事屋，假日也會舉辦各種DIY體驗活動，類型多元，適合闔家大小玩樂。由老厝改建的甘樂文創，是透過工藝職人、社區學校和企業夥伴合作，致力地方創生，提供多樣化的手作體驗課程，包括藍染、金工、木雕等特色體驗。

另外超療癒地景「來！碧潭小角落」以角落小夥伴來碧潭溫馨團聚為主題，15公尺高的蜥蜴與母親浮現碧潭水面，蜥蜴與母親的「親子」意象，以及角落小夥伴的「夥伴」概念，傳遞珍惜家人、夥伴同心在一起的歡樂氛圍。

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