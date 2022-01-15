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春節嚴防疫情，守住國門不分國籍

聯合報 / 文、圖／桃園市政府
桃園提供完善的服務，在現場工作人員的協助下，外籍人士也可以放心施打。
桃園提供完善的服務，在現場工作人員的協助下，外籍人士也可以放心施打。

國境之外，隨著北半球進入冬天，病毒的變種，國際疫情變得更加嚴峻；國門之內，從機場、醫院、到社區，桃園在每一道防線都承擔了最重的責任與壓力。我們相信，努力守住桃園，就能守護台灣。

桃園市長鄭文燦指出，春節將近，歸鄉遊子返家團聚，在台外籍人士，也都必須一同面對疫情、團結抗疫。為讓在桃園的外籍人士，以及關心桃園的國際友人即時得知桃園疫情狀況，每日防疫會議後，都會由秘書處將多語版本重要防疫措施及足跡資訊發布於臉書，並同步彙整公布於市府秘書處官方網站多語言防疫專區，歡迎外籍朋友多加利用。

鄭文燦也呼籲，為防堵疫情，鼓勵在台外籍人士踴躍施打疫苗，外籍人士若是想要接種疫苗，只要持居留證，就可以登記或預約；另為使逾期居留的外籍人士也能安心施打，市府衛生局與移民署合作，於12月至1月陸續在桃園火車站設置疫苗接種站，現場並備有多國語言通譯協助。希望透過這些努力，讓防疫工作能夠不分彼此，共同克服疫情難關。

桃園市各項防疫措施皆提供多國語言版本。
桃園市各項防疫措施皆提供多國語言版本。

秘書處多語言防疫專區 https://gab.tycg.gov.tw/home.jsp?id=163&parentpath=0,1

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