「新北12少」出任務 讓地球更美好 每月力行一項環保作為

新北市環保局日前推出2022「新北12少」環保月曆，邀請市民朋友跟著環保局最年輕的12少，在2022年的每個月力行一個環保作為，大家一起少一點，讓環境好一點。環保局長程大維表示，月曆期待以新世代的角度和民眾分享，如何在生活中力行少一點的環保行動，一同實踐「一起少一點、環境好一點」的未來。

月曆以文青感「似顏繪」插畫繪出環保局12少為主角的12項「少一點」環保主題。圖／新北市環保局提供

2022「新北12少」月曆是繼2021「新北．光影」月曆後第2年推出的環保局月曆，以局內年輕員工帶出12項環保生活指引，包括少污染、少剩食、少用電、少一次性、少噪音、少塑膠、少亂丟、少開車、少空污、少用水、少浪費、少包裝共「12少」，設計結合新北意象、全球環境議題、節慶活動及四季變化，傳遞環境保護是不分時間及地域的觀念。

三峽區清潔隊員陳宇恩（左）與廢棄物處理規劃科何瑀蓁（右）擔任「新北12少」月曆其中兩月份之主角。圖／新北市環保局提供

「新北12少」以插畫方式進行設計，可以在視覺意象上擴大觀賞者的想像空間，視覺創作特別邀請輔仁大學應用美術系方彩欣主任帶領畢業生進行主題繪製。新北市環保局表示，2022「新北12少」透過月曆將環保生活融入日常、展現生活美學的態度，希望以正向、美好的視覺氛圍，展現出月曆的人文氣息和有溫度的城市風景，用溫柔的方式提醒大家，只要一起「少一點」，就可以讓地球的美延續下去。

新北市政府環境保護局 廣告