獨「嘉」百萬美景農情遊 陪你虎虎生豐迎新春
新春招好運，就沿嘉義台18公路來趟農情之旅！愛情意象雕塑布置的牛埔仔大草原，適合帶另一半甜蜜放閃，還能遛小孩放電，再到逐鹿部落與萌鹿相見歡，品嚐「阿里山咖啡王子」方政倫鄒築園國際精品咖啡，欣賞YUYUPAS 鄒族歌舞，享用田媽媽生力農場特色茶餐，再到曙光玫瑰莊園欣賞浪漫玫瑰香，有機玫瑰好看好拍更好吃！將阿里山豐美水土化為茶香咖啡香玫瑰香，為新一年加油打氣。
推薦順遊行程：第一天：牛埔仔愛情大草原-逐鹿部落-生力農場-鄒築園觀光休閒農莊-YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落-石棹琉璃光-夜宿石棹、阿里山；第二天：阿里山國家森林遊樂區-龍雲農場-曙光玫瑰莊園-仁義潭水庫賞夕陽。
美景「嘉」鮮味，好吃好玩全都要
花生零嘴、魚蝦海鮮是澎湃年味！買年貨首選濱海東石、布袋，有全國第一家花生觀光工廠「余順豐」，更有新鮮海產布袋觀光漁市，讓你年年有魚、好事都花生！大魚大肉後解油膩，別錯過宏展農場-不苦苦瓜製成白玉酥，健康又順嘴！吃飽後來電影「消失的情人節」的東石白水湖壽島浪漫朝聖，有全台最美馬桶搭配絢麗夕陽海景，或到鰲鼓溼地欣賞冬候鳥遷移，與金氏世界紀錄最大高跟鞋建築-高跟鞋教堂合影，唯美指數破表！還有立體趣味風好美里3D彩繪村與布袋五四三-碧沙街，或到崇美農場體驗農嘉樂手作彩色湯圓。
推薦順遊行程：第一天：余順豐花生觀光工廠-向禾休閒漁場-鰲鼓溼地-東石漁人碼頭-宏展農場-白水湖壽島 - 夜宿布袋、東石第二天：崇美農場-高跟鞋教堂-布袋觀光漁市-布袋五四三 (碧沙街)- 好美里3D彩繪村。
懷舊秘境搶先看
走春來梅山鄉花現梅好，在梅山公園滿園白梅香中感受「梅坑月霽」風雅文韻，再到太平雲梯欣賞雲海美景，走入太平老街拜訪張文環作家故居，感受人文情懷，體驗碧湖山與海鼠山1314觀景台夢幻茶園景致，以及瑞里綠色隧道奇幻竹林秘境，更有五六年級生懷舊秘境-竹崎鄉觀音瀑布，開放試營運，限定預約制懷舊小旅行，手編草蜢、手工製紙與美味手路菜體驗。
推薦順遊行程：第一天：梅山公園-梅問屋觀光工廠-梅山太平雲梯-太平老街-碧湖山觀光茶園-夜宿瑞里民宿群；第二天：海鼠山1314觀景台-瑞里綠色隧道-文峰遊客中心-竹崎觀音瀑布-親水公園。FB觀音瀑布合作社粉絲頁：https://www.facebook.com/GuanyinWaterfall
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