獨「嘉」百萬美景農情遊 陪你虎虎生豐迎新春

途經金山的旅客很難不注意矗立在清水田園上的磺清大橋，這座連接了清水田園及磺港漁港的大橋串連了整條寬廣筆直的磺清路，隨著自然地形起伏的路面就像波浪般，讓行經的路人遠看就像在跳波浪舞般，磺清路有「波浪路」

2022-01-15 16:17