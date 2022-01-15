快訊

直播／今新增6本土案例、境外移入72例 無新增死亡

F16V殉職飛官陳奕 家人失事海域招魂

新北送禮揪甘心 庇護工場拉近你我的心

聯合報 / 文、圖／新北市政府勞工局
「愛盲土城工坊」福虎添金造型禮盒，售價299元。圖/新北市政府勞工局 提供
「愛盲土城工坊」福虎添金造型禮盒，售價299元。圖/新北市政府勞工局 提供

2022年春節即將到來，許多民眾都會挑好禮帶回老家與親戚團聚，新北勞工局輔導的庇護工場推出多項年節禮盒，包括餅乾、咖啡、果乾及手工皂等各式禮盒，這些都是身心障礙者參與製作或包裝，讓您送禮賀年的同時兼顧公益。

「慈惠庇護工場」客製化紅包袋，售價10元/入。圖/新北市政府勞工局 提供
「慈惠庇護工場」客製化紅包袋，售價10元/入。圖/新北市政府勞工局 提供
「幸福小站庇護商店」【第八屆新北庇護禮─遇見幸福】雙入組，售價599元。圖/新北市政府勞工局 提供
「幸福小站庇護商店」【第八屆新北庇護禮─遇見幸福】雙入組，售價599元。圖/新北市政府勞工局 提供

勞工局表示，新北庇護工場產品相當多元，除了有精緻的外包裝，在味覺與視覺上更是一點也不馬虎。像是慈泰庇護工場推出「繁華富貴-心路x藝術家聯名餅乾款禮盒」讓人有味覺及視覺上的雙享受；愛盲庇護工場推出「福虎呷甜禮盒」，內有選用坪林一心二葉青心烏龍包種茶製作的牛軋糖，搭配濾掛式阿拉比卡咖啡，讓您來場東西方美味的邂逅。

「慈泰庇護工場」繁華富貴-心路x藝術家聯名禮盒(餅乾款)，售價480元。圖/新北市政府勞工局 提供
「慈泰庇護工場」繁華富貴-心路x藝術家聯名禮盒(餅乾款)，售價480元。圖/新北市政府勞工局 提供
「愛盲庇護工場」福虎呷甜禮盒，售價350元。圖/新北市政府勞工局 提供
「愛盲庇護工場」福虎呷甜禮盒，售價350元。圖/新北市政府勞工局 提供

另外，集賢庇護工場也推出「莓好食光」與「滿福盛宴」果乾及堅果禮盒，標榜100%無添加色素、香精與防腐劑等化學添加物；愛盲土城工坊則推出「福虎添金手工皂造型禮盒」，內有柔和甜美的橙花精油帶來舒壓放鬆的正能量，讓民眾過年期間防疫不鬆懈，平安健康過好年。

「集賢庇護工場」莓好食光，售價300元。圖/新北市政府勞工局 提供
「集賢庇護工場」莓好食光，售價300元。圖/新北市政府勞工局 提供
「慈育庇護工場」果然好禮，售價420元。圖/新北市政府勞工局 提供
「慈育庇護工場」果然好禮，售價420元。圖/新北市政府勞工局 提供

支持身障者就業 可以在網路商城實現

目前勞工局已輔導27家庇護工場，提供516位以上的身心障礙者工作機會，在這些年的輔導下，庇護產品不只能夠兼顧產品品質，還會將消費者最重視的食品安全列入考量，希望讓所有民眾都買到最好的庇護產品。

歡迎踴躍支持，相關訊息可以上yahoo、PChome、蝦皮購物及露天拍賣平台的「新北市庇護工場網路商城」或是撥打電話02-29603456-6596至新北市勞工局洽詢。

（新北市政府勞工局 廣告）

咖啡 春節

相關新聞

高雄美濃細說從頭 文創中心挺你接地氣

位於高雄市美濃鬧區的「美濃文創中心」，東側緊臨美濃國小，是清亁隆年間先民林氏兄弟率衆至美濃開庄起源點，亦是右堆義民團練據點，日治時期在此設置庄役所、分駐所、信用組合社及公學校，是當時美濃地區政治經濟產

台東鳳梨釋迦陪你甜過年 年節送禮 把最好的送到心坎裡

最好的「釋」，最暖的「迦」，每年12月，是台東鳳梨釋迦量產季節，甜而不膩的綠寶石，含有豐富的礦物質鉀、鈣、鎂，以及維生素C和膳食纖維，是許多人年節團聚的伴手禮。 一葉能知秋，一片鳳梨釋迦，能看見台東

今年春節 我想來點雲林生態旅遊

海線： ●宜梧滯洪池 原是台糖農場的甘蔗林，因颱風來襲造成海水倒灌，意外造就濕地廣大的景觀池，不僅有防治水患的功能，樹林與溼地更孕育了豐富生態，為口湖海角新一代的打卡點。 ◎地點

春節嚴防疫情，守住國門不分國籍

國境之外，隨著北半球進入冬天，病毒的變種，國際疫情變得更加嚴峻；國門之內，從機場、醫院、到社區，桃園在每一道防線都承擔了最重的責任與壓力。我們相信，努力守住桃園，就能守護台灣。 桃園

三鶯「城市手遊」動手做更有趣 碧潭角落小夥伴陪夜遊

農曆春節假期，和家人、朋友及伴侶安排一場新北療癒小旅行吧！新北市觀光旅遊局推薦三鶯地區趣味DIY體驗活動，創作療癒心靈。另外，觀旅局也推薦晚上到新店碧潭跟風靡全球的角落小夥伴拍照合影，展期到今年3月2

新北送禮揪甘心 庇護工場拉近你我的心

2022年春節即將到來，許多民眾都會挑好禮帶回老家與親戚團聚，新北勞工局輔導的庇護工場推出多項年節禮盒，包括餅乾、咖啡、果乾及手工皂等各式禮盒，這些都是身心障礙者參與製作或包裝，讓您送禮賀年的同時兼顧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。