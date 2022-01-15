新北送禮揪甘心 庇護工場拉近你我的心

2022年春節即將到來，許多民眾都會挑好禮帶回老家與親戚團聚，新北勞工局輔導的庇護工場推出多項年節禮盒，包括餅乾、咖啡、果乾及手工皂等各式禮盒，這些都是身心障礙者參與製作或包裝，讓您送禮賀年的同時兼顧公益。

「慈惠庇護工場」客製化紅包袋，售價10元/入。圖/新北市政府勞工局 提供 「幸福小站庇護商店」【第八屆新北庇護禮─遇見幸福】雙入組，售價599元。圖/新北市政府勞工局 提供

勞工局表示，新北庇護工場產品相當多元，除了有精緻的外包裝，在味覺與視覺上更是一點也不馬虎。像是慈泰庇護工場推出「繁華富貴-心路x藝術家聯名餅乾款禮盒」讓人有味覺及視覺上的雙享受；愛盲庇護工場推出「福虎呷甜禮盒」，內有選用坪林一心二葉青心烏龍包種茶製作的牛軋糖，搭配濾掛式阿拉比卡咖啡，讓您來場東西方美味的邂逅。

「慈泰庇護工場」繁華富貴-心路x藝術家聯名禮盒(餅乾款)，售價480元。圖/新北市政府勞工局 提供 「愛盲庇護工場」福虎呷甜禮盒，售價350元。圖/新北市政府勞工局 提供

另外，集賢庇護工場也推出「莓好食光」與「滿福盛宴」果乾及堅果禮盒，標榜100%無添加色素、香精與防腐劑等化學添加物；愛盲土城工坊則推出「福虎添金手工皂造型禮盒」，內有柔和甜美的橙花精油帶來舒壓放鬆的正能量，讓民眾過年期間防疫不鬆懈，平安健康過好年。

「集賢庇護工場」莓好食光，售價300元。圖/新北市政府勞工局 提供 「慈育庇護工場」果然好禮，售價420元。圖/新北市政府勞工局 提供

支持身障者就業 可以在網路商城實現

目前勞工局已輔導27家庇護工場，提供516位以上的身心障礙者工作機會，在這些年的輔導下，庇護產品不只能夠兼顧產品品質，還會將消費者最重視的食品安全列入考量，希望讓所有民眾都買到最好的庇護產品。

歡迎踴躍支持，相關訊息可以上yahoo、PChome、蝦皮購物及露天拍賣平台的「新北市庇護工場網路商城」或是撥打電話02-29603456-6596至新北市勞工局洽詢。

（新北市政府勞工局 廣告）