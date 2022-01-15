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不一樣的金山 絕美「波浪路」磺清路風華再現

聯合報 / 文、圖／金山區公所提供
矗立在清水田園的磺清橋是金山著名地標。圖／金山區公所提供
矗立在清水田園的磺清橋是金山著名地標。圖／金山區公所提供

途經金山的旅客很難不注意矗立在清水田園上的磺清大橋，這座連接了清水田園及磺港漁港的大橋串連了整條寬廣筆直的磺清路，隨著自然地形起伏的路面就像波浪般，讓行經的路人遠看就像在跳波浪舞般，磺清路有「波浪路」稱號，成為打卡熱點，除串連清水田園和磺港的交通外，豐富的自然人文地景也讓遊客絡繹不絕。

磺清路舉辦的第一屆「我金山我驕傲」健走活動，民眾參與踴躍。圖／金山區公所提供
磺清路舉辦的第一屆「我金山我驕傲」健走活動，民眾參與踴躍。圖／金山區公所提供

磺清路是著名的新北市萬金石馬拉松賽事重點路段，金山區公所去年11月20日舉辦首次屬於在地的「我金山我驕傲」健走路跑活動，近千人響應參加，讓北海岸在地民眾也能參與屬於在地性的路跑運動，產生在地的認同感，當日人潮滿滿在磺清路上，就像浪花點點般豐富了整個磺清路面。

磺清大橋的友善光雕已成為金山夜間著名的打卡景點。圖／金山區公所提供
磺清大橋的友善光雕已成為金山夜間著名的打卡景點。圖／金山區公所提供

跨越金山磺溪的磺清大橋是著名的金山景點，更鄰近清水田園的小鶴基地，該區域也是北海岸眾多侯鳥來台的第一站，金山區公所在兼顧生態與景觀照明需求上，特別在磺清大橋規劃設計了友善夜間光雕，以低照度和低投射角度等設計，讓民眾夜晚多了一處安心休憩的地方。

磺清大橋的低照度及低投射角度友善光雕。圖／金山區公所提供
磺清大橋的低照度及低投射角度友善光雕。圖／金山區公所提供

去年為迎接萬金石馬拉松比賽，特別連續8天晚間短暫投射「萬金石馬拉松」，20日當天更配合健走路跑活動提早啟動投射，讓民眾及萬金石馬拉松選手可以提前一天至現場拍照留念，也提前帶動金山區觀光。

磺清路上的清水田園位於磺溪出海口與清水溪交匯處，也是候鳥遷徙路線的中繼站，因為自然友善的生態環境造就豐富的食物吸引大量侯鳥駐足，為兼顧生態保育與農民農作收益，已劃為友善田園區域避免生態的破壞，因為2014年國際列為極危物種的西伯利亞白鶴到訪爆紅，也因此成為賞鳥界和攝影人士的賞鳥天堂。

清水田園上眾多的賞鳥人士。圖／金山區公所提供
清水田園上眾多的賞鳥人士。圖／金山區公所提供

夏季更可欣賞到滿開的牡丹蓮花隨風搖曳，無毒友善的耕作讓蓮花作物全株皆可使用，也提供侯鳥捕食休憩的地方，每年5月賞蓮人潮不絕。

夏季清水田園上滿開的牡丹蓮花。圖／金山區公所提供
夏季清水田園上滿開的牡丹蓮花。圖／金山區公所提供

金山磺港漁港是位處磺清路尾端的特色漁村，沿著小山丘的房子一路搭建有種小山城的感覺，這裡更有全台唯一金銀雙泉質的磺港溫泉公園公共泡腳池，加上背靠漁港的山頭就是著名的獅頭山公園和有歷史印記的魚路古道橫越，遊客可在此爬山泡湯體驗特別的漁村風情，並在漁村內的小店喝喝咖啡品嘗特色餐廳，讓旅者在這條磺清路上感受到不一樣的金山特色體驗。

全台唯一金銀雙泉質的磺港溫泉公園公共泡腳池。圖／金山區公所提供
全台唯一金銀雙泉質的磺港溫泉公園公共泡腳池。圖／金山區公所提供

（新北市立金山區公所 廣告）

金山

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