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鹿港天后宮　相揪來吃平安圓

聯合報 / 文／林敬家、圖／鹿港天后宮
彰化縣鹿港天后宮每年農曆新年吸引大批信眾拜拜祈福、點燈。圖／鹿港天后宮提供
彰化縣鹿港天后宮每年農曆新年吸引大批信眾拜拜祈福、點燈。圖／鹿港天后宮提供

鹿港天后宮有四百多年歷史，也是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖的廟宇，為國定古蹟，每年農曆春節年味十足，湧入大批信眾拜拜祈福、點燈、走春，預計從農曆除夕夜一路熱鬧到農曆3月媽祖生。

鹿港天后宮於1985年由內政部公告為國定古蹟，但因為文資認定的改制，鹿港天后宮變成彰化縣縣定三級古蹟，文化部2019年12月公告鹿港天后宮由縣定古蹟榮陞為國定古蹟，還給鹿港天后宮歷史定位。

除夕夜黑面媽中殿視事

鹿港天后宮主委張偉東說，湄洲開基二媽神像因長期受香火燻染成黑色，又稱「黑面媽」，除夕夜天后宮請出「黑面媽」湄洲媽祖進中殿視事，舉行新春祈福儀式，有最傳統味的八音鬧廳，民眾吃完年夜飯，也可到天后宮內品嚐媽祖加持過的平安圓，期許未來一年平安順遂。

鹿港天后宮除夕夜請出「黑面媽」湄洲媽祖進中殿視事，舉行新春祈福儀式。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮除夕夜請出「黑面媽」湄洲媽祖進中殿視事，舉行新春祈福儀式。圖／鹿港天后宮提供

張偉東也說，媽祖「慈悲、忍讓、互助、關懷」，天后宮發揚媽祖精神，在除夕夜當晚頒發清寒學子獎助學金，幫助弱勢學生，期許學生抱持對媽祖的感恩之心，用心學習。

春節初一到初五舉辦新春展演陸續登場，現場也發送招財小紅包，讓民眾在早春就沾滿神明的好福氣，媽祖聖駕會到天后宮香客大樓鄉土廣場讓信眾「稜轎腳」祈平安，還有註生娘娘、文昌帝君、月下老人保佑眾生一整年平安吉祥、順心如意；大年初四還會擲壬寅年各行業概況。

鹿港天后宮新春活動熱鬧滾滾，吸引信眾參拜祈福。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮新春活動熱鬧滾滾，吸引信眾參拜祈福。圖／鹿港天后宮提供

媽祖聯名口罩唯一授權

新冠肺炎疫情肆虐，鹿港天后宮配合政府防疫，也推出鹿港天后宮媽祖聯名D2醫療立體口罩，這是唯一授權的媽祖口罩，台灣製，符合N95檢驗標準，採用獨家水駐極熔噴布，濾凈效果加倍；分別有金色、紫色、藍色等三種顏色。

鹿港天后宮推出聯名D2醫療立體口罩，防疫品質佳。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮推出聯名D2醫療立體口罩，防疫品質佳。圖／鹿港天后宮提供

鹿港天后宮新春活動熱鬧滾滾，民眾也可到場點燈或網路點燈，安太歲、光明燈、文昌燈、安拜斗、祈良緣等點燈作業，全年單一價600元，限量閤家平安斗的點燈價為3600元。

鹿港天后宮111年度點燈紀念品。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮111年度點燈紀念品。圖／鹿港天后宮提供

鹿港天后宮

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

電話：04-7779899

傳真：04-7779194

官網：https://www.lugangmazu.org/home.php

天后宮附屬香客大樓

地址：彰化縣鹿港鎮中山路475號

電話：04-7752508

傳真：04-7752518

天后宮停車場

地址：彰化縣鹿港鎮媽祖路1號

鹿港 走春 春節 廟宇

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