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新北建跨域共學基地 推動美感教育

聯合報 / 文、圖／新北市政府教育局
新北副市長劉和然（中）與外師、中師及學生體驗絹印藝術雙語課程。圖／新北市政府教育局提供
新北副市長劉和然（中）與外師、中師及學生體驗絹印藝術雙語課程。圖／新北市政府教育局提供

為推動美感教育，新北教育局推動新美學跨域計畫，教育局長張明文表示，該計畫將以跨域課程、多元體驗、場館資源及美感情境等4大面向，逐步深化美感教育。另外，建置美感跨域共學基地，作為美感跨領域課程研發，及教師共學的重要場域。

藝術雙語資源中心

張明文說，110年先邀請業界成立美感諮詢小組，提供美感諮詢及辦理美感培力，接著完成跨域共學基地作為推動計畫之基石。美感跨域共學基地設置；藝術雙語資源中心、藝術STEAM創發中心，及美感教育影音中心。其中藝術雙語資源中心將與學者及外師合作，開發藝術雙語教材教案，未來將提供全市及全國藝術老師教學使用，並辦理藝術雙語教師培力。

藝術雙語資源中心的外師與學生進行藝術雙語課程。圖／新北市政府教育局提供
藝術雙語資源中心的外師與學生進行藝術雙語課程。圖／新北市政府教育局提供

藝術STEAM創發中心

藝術STEAM創發中心則發展以「藝術ART」為中心的STEAM課程，擺脫科目的限制，讓孩子以有趣方式結合藝術、科技及其他領域知識，運用設計思考及多元媒材製作作品，規劃每年研發藝術STEAM教案30件以上，並辦理藝術STEAM增能社群，以鼓勵更多教師參與。

美感教育影音中心

美感教育影音中心將製播「新北美感教育生活頻道」，介紹美感教育推動有成的學校、老師、課程或新北市美感景點，及邀請美學專家談美，以直播或帶狀播放形式在新北學Bar、YouTube、Podcast等媒體播出，規劃一年製播20集以上。

（新北市政府教育局 廣告）

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