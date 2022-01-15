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新北春日遊蹤 發現心動ㄟ所在

聯合報 / 文、圖／新北市政府城鄉發展局
五股垃圾山歷經2年整頓，華麗翻轉、蛻變成「五股夏綠地」。圖／新北市政府城鄉發展局提供
五股垃圾山歷經2年整頓，華麗翻轉、蛻變成「五股夏綠地」。圖／新北市政府城鄉發展局提供

走春踏青正夯，新北市城鄉局推薦新北市兩處都市新景點－分別為五股夏綠地及東鶯故事小徑，民眾可以在春節假期間，深入各地，享受春日好時光。

五股夏綠地 尋找新垃園

五股垃圾山歷經2年整頓，華麗翻轉、蛻變成「五股夏綠地」，並結合藝術家及大專院校學生，打造數個創意空間。其中包含「環保藝術新垃園」，是由藝術家鄭炳和先生透過鐵雕藝術進行造景設計，利用廢棄鐵器打造出小小兵、西伯利亞白鶴等裝置藝術

民眾沿著公園後方步道可抵達「心環原」，由淡水商工園藝科學生透過複層次植栽排列成心型、圓形等新北綠美學亮點，象徵「從心開始」和「希望五股」；「新冪境綠地公園」以莫蘭迪色調重新彩繪涵管，打造「躲貓貓」主題的地景藝術，找尋躲藏中的藝術之美。

東鶯社區在小徑放置在地老照片，並收集老玩具打造童趣藝術牆。圖／新北市政府城鄉發展局提供
東鶯社區在小徑放置在地老照片，並收集老玩具打造童趣藝術牆。圖／新北市政府城鄉發展局提供

東鶯故事小徑 老文化新靈魂

「東鶯故事小徑」是鶯歌火車站通往三鶯陶花園或陶瓷老街的支線小徑，東鶯社區在小徑放置在地老照片，並收集老玩具打造童趣藝術牆，來到小徑的訪客，都能感受到老地方、老照片、老故事的地方文化，也能體會陶瓷重鎮的文化韻底。

（新北市政府城鄉發展局 廣告）

公園 淡水 裝置藝術 步道 走春

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