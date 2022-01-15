基隆和平島考古遺址 層層撥開台灣史蹟

基隆和平島有個少有人知的地理事實，它是離台灣最近的離島，不過自從2017年基隆市文化局爭取到文化部補助「大基隆歷史場景再現整合計畫」，這座島上便有了璀璨且足以寫進台灣歷史課本的內容：和平島考古遺址。

諸聖教堂遺址空拍照。圖／基隆市文化局提供

想像中的考古現場可能是需要跋山涉水、遠赴叢林荒野才有辦法觸及，但和平島考古現場則是在一塊意想不到的停車用地開始進行，這處屬於台船公司的平一路停車場，基隆市文化局委託國立清華大學進行和平島地區之考古發掘計畫，發掘出大航海時代，西班牙人占領和平島時所建之諸聖教堂遺址，教堂座北北東朝南南西，並有扶壁結構，整體十分完整。

諸聖教堂遺址及扶壁。圖／基隆市文化局提供

除了教堂遺址的牆基清晰可見，加上過去發掘成果總計出土20具墓葬，大多數遺骨保存狀況良好，葬姿皆呈仰身直肢、雙手前抱姿勢。而發掘出的文化層，可向前追溯日治、清領、荷西，甚至到新石器時代的圓山文化。

墓葬中發現卡拉瓦卡十字架。圖／基隆市文化局提供

遺址上也堆疊了清代至國民政府時期的建築結構，包括建築基柱、化糞池、砌磚、砌石結構。各層的考古文物包括陶、石、瓷器與硬陶、金屬器、鐵渣、裝飾品等，帶出和平島各時期住民的生活痕跡。

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