快訊

本土疫情蔓延 中信金下周一開始輪班居家辦公

基隆和平島考古遺址 層層撥開台灣史蹟

聯合報 / 文、圖／基隆市文化局
歐洲人遺骸。圖／基隆市文化局提供
歐洲人遺骸。圖／基隆市文化局提供

基隆和平島有個少有人知的地理事實，它是離台灣最近的離島，不過自從2017年基隆市文化局爭取到文化部補助「大基隆歷史場景再現整合計畫」，這座島上便有了璀璨且足以寫進台灣歷史課本的內容：和平島考古遺址。

諸聖教堂遺址空拍照。圖／基隆市文化局提供
諸聖教堂遺址空拍照。圖／基隆市文化局提供

想像中的考古現場可能是需要跋山涉水、遠赴叢林荒野才有辦法觸及，但和平島考古現場則是在一塊意想不到的停車用地開始進行，這處屬於台船公司的平一路停車場，基隆市文化局委託國立清華大學進行和平島地區之考古發掘計畫，發掘出大航海時代，西班牙人占領和平島時所建之諸聖教堂遺址，教堂座北北東朝南南西，並有扶壁結構，整體十分完整。

諸聖教堂遺址及扶壁。圖／基隆市文化局提供
諸聖教堂遺址及扶壁。圖／基隆市文化局提供

除了教堂遺址的牆基清晰可見，加上過去發掘成果總計出土20具墓葬，大多數遺骨保存狀況良好，葬姿皆呈仰身直肢、雙手前抱姿勢。而發掘出的文化層，可向前追溯日治、清領、荷西，甚至到新石器時代的圓山文化。

墓葬中發現卡拉瓦卡十字架。圖／基隆市文化局提供
墓葬中發現卡拉瓦卡十字架。圖／基隆市文化局提供

遺址上也堆疊了清代至國民政府時期的建築結構，包括建築基柱、化糞池、砌磚、砌石結構。各層的考古文物包括陶、石、瓷器與硬陶、金屬器、鐵渣、裝飾品等，帶出和平島各時期住民的生活痕跡。

（基隆市文化局 廣告）

基隆

相關新聞

春神來了！走讀浪漫阿里山

阿里山國家風景區擁有豐富自然景觀資源、人文風貌及生態資源等，阿里山高山茶聲名遠播國際，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處近年推行觀光重點除了三大遊憩系統，阿里山公路沿線、西北廊道及鄒族部落，引領旅人穿

最有在地特色 適合親子同遊 探索雲林觀光工廠

雲林縣有10家通過經濟部評鑑的觀光工廠，縣長張麗善歡迎大家，春節連假來雲林縣，逛最有在地特色的觀光工廠，包括:丸莊醬油觀光工廠、大同醬油黑金釀造館、朝露魚舖觀光工廠、台灣鯛生態創意園區、福祿壽觀光酒廠

獨「嘉」百萬美景農情遊 陪你虎虎生豐迎新春

新春招好運，就沿嘉義台18公路來趟農情之旅！愛情意象雕塑布置的牛埔仔大草原，適合帶另一半甜蜜放閃，還能遛小孩放電，再到逐鹿部落與萌鹿相見歡，品嚐「阿里山咖啡王子」方政倫鄒築園國際精品咖啡，欣賞YUYU

不一樣的金山 絕美「波浪路」磺清路風華再現

途經金山的旅客很難不注意矗立在清水田園上的磺清大橋，這座連接了清水田園及磺港漁港的大橋串連了整條寬廣筆直的磺清路，隨著自然地形起伏的路面就像波浪般，讓行經的路人遠看就像在跳波浪舞般，磺清路有「波浪路」

新北春日遊蹤 發現心動ㄟ所在

走春踏青正夯，新北市城鄉局推薦新北市兩處都市新景點－分別為五股夏綠地及東鶯故事小徑，民眾可以在春節假期間，深入各地，享受春日好時光。 五股夏綠地 尋找新垃園 五股垃圾山歷經2年整頓，華麗翻轉、蛻變

虎虎生風遊台南 好吃好玩享好康 還可抽好房

●台南越夜越美麗 ※2021-2022龍崎光節：第3屆空山祭活動在龍崎區虎形山公園展到2月28日，除了春節外，每周二休展。推薦白天可先順遊關廟景點，如新光里彩繪村、大潭埤公園，再到《我的婆婆怎麼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。