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高雄路平精進 用路有感更安心

聯合報 / 文、圖／高雄市政府養工處
高雄市長陳其邁(右二)關注道路施工情形，現場抽驗鋪面厚度。圖／高雄市政府養工處提供
高雄市長陳其邁(右二)關注道路施工情形，現場抽驗鋪面厚度。圖／高雄市政府養工處提供

從出料到施工全程錄影監控 確保品質

高雄市毗鄰商港，鋼鐵、石化等重工業林立，重載車輛多，高雄市道路鋪面養護比其他縣市面臨更嚴峻挑戰。路面品質是影響市民最直接的基礎建設，市長陳其邁上任後貫徹「路平更精進、市民更安心」，帶領工務團隊拚路平，讓市民有感。

高雄市副市長林欽榮(前排左四)視察路平工程，多位市議員一同見證。圖／高雄市政府養工處提供
高雄市副市長林欽榮(前排左四)視察路平工程，多位市議員一同見證。圖／高雄市政府養工處提供

製訂作業手冊 落實標準化

為全方位提升道路品質，高雄市政府工務局從技術、政策面同步著手，不斷推出創新作為。工程技術方面，採取刨鋪前基底調查及改善，到重載路段選用添加耐磨的轉爐石瀝青鋪面，並制訂「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」，落實施工標準化。

施工過程中從拌合廠出料到現場施工採取全程錄影，將現場監控影像回傳道路挖掘管理中心，透過三方錄影監控，確保瀝青材料從出料到施工皆遵循標準作業程序。

面對極端氣候、強降雨等威脅，老舊水利管線連通管接點損壞，易導致掏空而引發致災性孔洞，副市長林欽榮整合跨局處，針對排水設施引發路面下陷潛勢較高熱區，首創在刨鋪前進行透地雷達檢測，也有檢討會議滾動式精進路平政策，陳其邁市長多次視察路平施工現場，並強調原高雄縣和高雄市基礎建設「高高平」。

高雄市政府養工處團隊用心推動路平，每個環節都費心做到位，利用透地雷達車檢測地下水利設施有無損壞。圖／高雄市政府養工處提供
高雄市政府養工處團隊用心推動路平，每個環節都費心做到位，利用透地雷達車檢測地下水利設施有無損壞。圖／高雄市政府養工處提供

良好用路感受 為轉型扎根

工務局持續積極爭取中央經費， 110年初向營建署取得2億2000萬前瞻計畫經費改善中山三、四路（復興三路至中山高速公路） 、新生路（擴建路至漁港路）、海邊路（成功一路至苓安路），工業區周邊道路也由工業局補助大寮光明路、岡山聖森路等工業區聯外要道。今年更完成民族路（楠陽高架橋至光華路）南北交通幹道全線鋪面改善，要帶給市民良好的用路感受。

公共建設是衡量城市進步指標，這座見證台灣重工業發展史的城市，走過重工業帶來的道路養護挑戰，面對未來極端氣候等重重考驗，路平正為這座港灣城市的進步與轉型扎根，為市民打造宜居的家園。

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