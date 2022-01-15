高雄全台首創5G XR O-RAN實驗場 5G應用服務方案搖籃
服務和功能
技術支援
• 提供技術支援與諮詢服務
• 協助鏈結資源、市場媒合
研發測試
•免費提供 5G 專網訊號進行研發測試
•提供 5G 與 VR 相關設備借用(如：5G 訊號轉接器、VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡、體感追蹤裝置等)
創新交流
•輔導創新團隊發想 5G 應用服務解決方案，掌握市場機會
•分享國內外 5G 產業發展趨勢與文化科技領域之應用
申請資格
欲進行各領域 5G 測試與研發之廠商、新創團隊、學校單位等
申請方式
請先致電確認可借用日期、預計場勘日期及欲借用設備項目數量。
場域聯絡：資策會 方小姐 07-9667231
※相關申請資料可至經發局網站及5G文化科技計畫平台下載使用 → https://5gkh.kcg.gov.tw/
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