高雄全台首創5G XR O-RAN實驗場 5G應用服務方案搖籃

最好的「釋」，最暖的「迦」，每年12月，是台東鳳梨釋迦量產季節，甜而不膩的綠寶石，含有豐富的礦物質鉀、鈣、鎂，以及維生素C和膳食纖維，是許多人年節團聚的伴手禮。 一葉能知秋，一片鳳梨釋迦，能看見台東

2022-01-15 13:17