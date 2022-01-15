快訊

直播／今新增6本土案例、境外移入72例 無新增死亡

F16V殉職飛官陳奕 家人失事海域招魂

台東鳳梨釋迦陪你甜過年 年節送禮 把最好的送到心坎裡

聯合報 / 文、圖／台東縣政府
品嘗到甜香微帶果酸的鳳梨釋迦，心似乎就到了台東。圖／台東縣政府提供
品嘗到甜香微帶果酸的鳳梨釋迦，心似乎就到了台東。圖／台東縣政府提供

最好的「釋」，最暖的「迦」，每年12月，是台東鳳梨釋迦量產季節，甜而不膩的綠寶石，含有豐富的礦物質鉀、鈣、鎂，以及維生素C和膳食纖維，是許多人年節團聚的伴手禮

一葉能知秋，一片鳳梨釋迦，能看見台東真、善、美，台東擁有天然純淨、沒有汙染的環境，有縱谷群山守護，和太平洋海風吹拂，穩定的氣候加上農民用心栽種，讓台東鳳梨釋迦不僅產量世界居冠，品質也是世界第一。

一葉能知秋，一顆顆鳳梨釋迦，能看見台東真、善、美。圖／台東縣政府提供
一葉能知秋，一顆顆鳳梨釋迦，能看見台東真、善、美。圖／台東縣政府提供

釋迦農民用心守護他們的果樹，無論遇到什麼狀況，都對鳳梨釋迦保持無比信心，就像清晨果樹張開枝幹手臂，迎接台東曙光、暖陽、和風，蓬勃成長，農民款款巡視每棵果樹、照顧幼果、中果....，看碩大青綠釋迦果懸掛枝頭，每一棵都是農民的用心，是台東難忘的風景。

當釋迦微軟，剖切分享給親朋好友、人手一片，淡淡果香盈溢在溫暖家中，圓滿一整年辛勞。品嘗到甜香微帶果酸的鳳梨釋迦，你的心似乎就到了台東。

只要找到自己的步調，就能找到屬於自己的世界。台東慢經濟，帶你感受台東慢生活，在世界地圖上，有個讓人嚮往的座標「台東」，期待讓1萬人來100次，深度體驗台東慢生活，而不是追求100萬人只來1次。

每年12月，是台東鳳梨釋迦量產季節，甜而不膩的綠寶石，含有豐富礦物質，是過年訪友最佳伴手禮。圖／台東縣政府提供
每年12月，是台東鳳梨釋迦量產季節，甜而不膩的綠寶石，含有豐富礦物質，是過年訪友最佳伴手禮。圖／台東縣政府提供

台東的慢，是地方獨有特質，是台東人的生活態度，也是貼近永續的生活方式。「慢經濟」就是發展自然真實的經濟模式，生產可以賣的「慢產品」、找到願意買的「嗜慢者」、持續良性的「慢循環」，既有產值又能守護這片土地，有理念、有風格的「販售」台東的慢。除了把鳳梨釋迦帶回家，更邀請你親自東漂，感受這片土地的魅力。

訂購釋迦：

台東農產公司 (089)328-088

與最重要的人一起品嘗鳳梨釋迦，心動馬上行動，即刻線上購買

GOGOTAITUNG

台東鳳梨釋迦微電影，春節甜蜜獻映→Youtube觀看

（台東縣政府 廣告）

春節 曙光 伴手禮

相關新聞

高雄美濃細說從頭 文創中心挺你接地氣

位於高雄市美濃鬧區的「美濃文創中心」，東側緊臨美濃國小，是清亁隆年間先民林氏兄弟率衆至美濃開庄起源點，亦是右堆義民團練據點，日治時期在此設置庄役所、分駐所、信用組合社及公學校，是當時美濃地區政治經濟產

台東鳳梨釋迦陪你甜過年 年節送禮 把最好的送到心坎裡

最好的「釋」，最暖的「迦」，每年12月，是台東鳳梨釋迦量產季節，甜而不膩的綠寶石，含有豐富的礦物質鉀、鈣、鎂，以及維生素C和膳食纖維，是許多人年節團聚的伴手禮。 一葉能知秋，一片鳳梨釋迦，能看見台東

今年春節 我想來點雲林生態旅遊

海線： ●宜梧滯洪池 原是台糖農場的甘蔗林，因颱風來襲造成海水倒灌，意外造就濕地廣大的景觀池，不僅有防治水患的功能，樹林與溼地更孕育了豐富生態，為口湖海角新一代的打卡點。 ◎地點

春節嚴防疫情，守住國門不分國籍

國境之外，隨著北半球進入冬天，病毒的變種，國際疫情變得更加嚴峻；國門之內，從機場、醫院、到社區，桃園在每一道防線都承擔了最重的責任與壓力。我們相信，努力守住桃園，就能守護台灣。 桃園

三鶯「城市手遊」動手做更有趣 碧潭角落小夥伴陪夜遊

農曆春節假期，和家人、朋友及伴侶安排一場新北療癒小旅行吧！新北市觀光旅遊局推薦三鶯地區趣味DIY體驗活動，創作療癒心靈。另外，觀旅局也推薦晚上到新店碧潭跟風靡全球的角落小夥伴拍照合影，展期到今年3月2

新北送禮揪甘心 庇護工場拉近你我的心

2022年春節即將到來，許多民眾都會挑好禮帶回老家與親戚團聚，新北勞工局輔導的庇護工場推出多項年節禮盒，包括餅乾、咖啡、果乾及手工皂等各式禮盒，這些都是身心障礙者參與製作或包裝，讓您送禮賀年的同時兼顧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。