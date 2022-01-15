台東鳳梨釋迦陪你甜過年 年節送禮 把最好的送到心坎裡

最好的「釋」，最暖的「迦」，每年12月，是台東鳳梨釋迦量產季節，甜而不膩的綠寶石，含有豐富的礦物質鉀、鈣、鎂，以及維生素C和膳食纖維，是許多人年節團聚的伴手禮。

一葉能知秋，一片鳳梨釋迦，能看見台東真、善、美，台東擁有天然純淨、沒有汙染的環境，有縱谷群山守護，和太平洋海風吹拂，穩定的氣候加上農民用心栽種，讓台東鳳梨釋迦不僅產量世界居冠，品質也是世界第一。

一葉能知秋，一顆顆鳳梨釋迦，能看見台東真、善、美。圖／台東縣政府提供

釋迦農民用心守護他們的果樹，無論遇到什麼狀況，都對鳳梨釋迦保持無比信心，就像清晨果樹張開枝幹手臂，迎接台東曙光、暖陽、和風，蓬勃成長，農民款款巡視每棵果樹、照顧幼果、中果....，看碩大青綠釋迦果懸掛枝頭，每一棵都是農民的用心，是台東難忘的風景。

當釋迦微軟，剖切分享給親朋好友、人手一片，淡淡果香盈溢在溫暖家中，圓滿一整年辛勞。品嘗到甜香微帶果酸的鳳梨釋迦，你的心似乎就到了台東。

只要找到自己的步調，就能找到屬於自己的世界。台東慢經濟，帶你感受台東慢生活，在世界地圖上，有個讓人嚮往的座標「台東」，期待讓1萬人來100次，深度體驗台東慢生活，而不是追求100萬人只來1次。

每年12月，是台東鳳梨釋迦量產季節，甜而不膩的綠寶石，含有豐富礦物質，是過年訪友最佳伴手禮。圖／台東縣政府提供

台東的慢，是地方獨有特質，是台東人的生活態度，也是貼近永續的生活方式。「慢經濟」就是發展自然真實的經濟模式，生產可以賣的「慢產品」、找到願意買的「嗜慢者」、持續良性的「慢循環」，既有產值又能守護這片土地，有理念、有風格的「販售」台東的慢。除了把鳳梨釋迦帶回家，更邀請你親自東漂，感受這片土地的魅力。

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