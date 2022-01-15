自行車道環市攬景 來嘉玩就是幸福

「小的剛剛好」的嘉義市，正在向你招手。欣賞滿樹姹紫嫣紅或金黃璀燦的風鈴木、體驗桃花心木落葉繽紛如韓劇般美景、日夜皆美的蘭潭，還有吃不盡、追不完的在地美食，春天遊嘉義市，就是這麼幸福。

「環市自行車道」總長約25公里，沿線有超過30處YouBike站可租借，騎1圈大約3小時。可以從世賢路中央分隔島上的自行車道，逆時針開始遊覽，世賢路車道3、4月桃花心木落葉紛紛，隨著氣流旋轉圍繞騎乘的你，瞬間進入浪漫韓劇場景。

逆時針往南會銜接嘉油鐵馬道，前身為中油舊鐵道，兩旁樹木成蔭、微風徐徐，春日午後騎車最是愜意；左右兩側自行車道，中央則是人行木棧步道，騎車、散步兩相宜。

一路再往東，穿越湖子內區域、過軍輝橋後，沿八掌溪堤防道路，4月就是黃花風鈴木的盛開期，全線滿樹滿天金黃燦爛，絕對讓您不捨離去。到了新開闢的綠映水漾公園，感受原生植栽、能誘蝶誘鳥的花木，站上彌陀映月橋，眺望壯闊的八掌溪河岸風景。

八掌溪堤防道路 四月夜賞風鈴木絕美。

接著往東北繼續騎，進入蘭潭水庫，是環市自行車道難度最高的部分，騎出蘭潭後接盧義路、進入林森東路的自行車道北環，為嘉義市極力打造的「文化新絲路」，有檜意森活村、北門驛、嘉義舊監獄、嘉義製材所、森林之歌等景點，最後終點站於25公頃的北香湖公園。

嘉義市環市自行車道行經北香湖公園。

嘉義市去年底更全台首發，引入YouBike 2.0E電動輔助自行車，一踩踏板就有電力輔助，讓你爬坡也優雅如高富美文青。

（嘉義市政府 廣告）