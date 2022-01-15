快訊

直播／今新增6本土案例、境外移入72例 無新增死亡

F16V殉職飛官陳奕 家人失事海域招魂

自行車道環市攬景 來嘉玩就是幸福

聯合報 / 文、圖／嘉義市政府
嘉義市長黃敏惠騎Youbike 2.0電動輔助單車，與電動公車合影。
嘉義市長黃敏惠騎Youbike 2.0電動輔助單車，與電動公車合影。

「小的剛剛好」的嘉義市，正在向你招手。欣賞滿樹姹紫嫣紅或金黃璀燦的風鈴木、體驗桃花心木落葉繽紛如韓劇般美景、日夜皆美的蘭潭，還有吃不盡、追不完的在地美食，春天遊嘉義市，就是這麼幸福。

「環市自行車道」總長約25公里，沿線有超過30處YouBike站可租借，騎1圈大約3小時。可以從世賢路中央分隔島上的自行車道，逆時針開始遊覽，世賢路車道3、4月桃花心木落葉紛紛，隨著氣流旋轉圍繞騎乘的你，瞬間進入浪漫韓劇場景。

逆時針往南會銜接嘉油鐵馬道，前身為中油舊鐵道，兩旁樹木成蔭、微風徐徐，春日午後騎車最是愜意；左右兩側自行車道，中央則是人行木棧步道，騎車、散步兩相宜。

一路再往東，穿越湖子內區域、過軍輝橋後，沿八掌溪堤防道路，4月就是黃花風鈴木的盛開期，全線滿樹滿天金黃燦爛，絕對讓您不捨離去。到了新開闢的綠映水漾公園，感受原生植栽、能誘蝶誘鳥的花木，站上彌陀映月橋，眺望壯闊的八掌溪河岸風景。

八掌溪堤防道路 四月夜賞風鈴木絕美。
八掌溪堤防道路 四月夜賞風鈴木絕美。

接著往東北繼續騎，進入蘭潭水庫，是環市自行車道難度最高的部分，騎出蘭潭後接盧義路、進入林森東路的自行車道北環，為嘉義市極力打造的「文化新絲路」，有檜意森活村、北門驛、嘉義舊監獄、嘉義製材所、森林之歌等景點，最後終點站於25公頃的北香湖公園。

嘉義市環市自行車道行經北香湖公園。
嘉義市環市自行車道行經北香湖公園。

嘉義市去年底更全台首發，引入YouBike 2.0E電動輔助自行車，一踩踏板就有電力輔助，讓你爬坡也優雅如高富美文青

（嘉義市政府 廣告）

公園 文青 步道 美景 在地美食

相關新聞

高雄美濃細說從頭 文創中心挺你接地氣

位於高雄市美濃鬧區的「美濃文創中心」，東側緊臨美濃國小，是清亁隆年間先民林氏兄弟率衆至美濃開庄起源點，亦是右堆義民團練據點，日治時期在此設置庄役所、分駐所、信用組合社及公學校，是當時美濃地區政治經濟產

台東鳳梨釋迦陪你甜過年 年節送禮 把最好的送到心坎裡

最好的「釋」，最暖的「迦」，每年12月，是台東鳳梨釋迦量產季節，甜而不膩的綠寶石，含有豐富的礦物質鉀、鈣、鎂，以及維生素C和膳食纖維，是許多人年節團聚的伴手禮。 一葉能知秋，一片鳳梨釋迦，能看見台東

今年春節 我想來點雲林生態旅遊

海線： ●宜梧滯洪池 原是台糖農場的甘蔗林，因颱風來襲造成海水倒灌，意外造就濕地廣大的景觀池，不僅有防治水患的功能，樹林與溼地更孕育了豐富生態，為口湖海角新一代的打卡點。 ◎地點

春節嚴防疫情，守住國門不分國籍

國境之外，隨著北半球進入冬天，病毒的變種，國際疫情變得更加嚴峻；國門之內，從機場、醫院、到社區，桃園在每一道防線都承擔了最重的責任與壓力。我們相信，努力守住桃園，就能守護台灣。 桃園

三鶯「城市手遊」動手做更有趣 碧潭角落小夥伴陪夜遊

農曆春節假期，和家人、朋友及伴侶安排一場新北療癒小旅行吧！新北市觀光旅遊局推薦三鶯地區趣味DIY體驗活動，創作療癒心靈。另外，觀旅局也推薦晚上到新店碧潭跟風靡全球的角落小夥伴拍照合影，展期到今年3月2

新北送禮揪甘心 庇護工場拉近你我的心

2022年春節即將到來，許多民眾都會挑好禮帶回老家與親戚團聚，新北勞工局輔導的庇護工場推出多項年節禮盒，包括餅乾、咖啡、果乾及手工皂等各式禮盒，這些都是身心障礙者參與製作或包裝，讓您送禮賀年的同時兼顧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。