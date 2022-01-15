今年春節 我想來點雲林生態旅遊

海線：

●宜梧滯洪池

原是台糖農場的甘蔗林，因颱風來襲造成海水倒灌，意外造就濕地廣大的景觀池，不僅有防治水患的功能，樹林與溼地更孕育了豐富生態，為口湖海角新一代的打卡點。

◎地點：雲林縣口湖鄉

◎開放資訊：自由參觀

●晁陽綠能休閒農場

以高科技太陽能板生產綠能，農場內可看見綠色再生能源與農業的融合展現，同時推廣能源、環境、食農教育與樂齡學習，認識「一級生產、二級加工、三級銷售與教育體驗」的「六級化農業」，前往晁陽一探綠色再生能源的祕密！

◎地址：雲林縣麥寮鄉興華路32號

◎電話：(05)6938238

◎開放資訊：週二～週日 09:00～17:00

晁陽綠能休閒農場。

●黃金蝙蝠生態館

亞洲唯一的蝙蝠生態類館舍，設有自發自用公民電廠，館內有賞蝠、蝙蝠屋DIY、蝙蝠超音波等多元化課程，等你來尋找幸「蝠」喔！

◎地址：雲林縣水林鄉蘇秦路1號

◎電話：(05)7921097

◎開放資訊：週三～週日 09:00～16:30

黃金蝙蝠生態館。

山線：

●湖山水庫人文生態保護協會

為第八屆雲林縣環境教育獎，以永續作為發展目標，將閒置已久的老屋活化，運用在地植物素材製作文創商品，並在攀樹體驗過程中體悟並認同保護自然的重要性。

◎地址：雲林縣斗六市湖山里檨林路47號

◎電話：(05)5321331

◎開放資訊：週一～週日 09:00～17:30

湖山水庫人文生態保護協會以攀樹體驗讓民眾認同保護自然的重要性。

●古坑社區發展協會

位於雲林縣古坑鄉的有著像哈比人的家-「古坑客廳」，原是廢棄蕭家菸樓，經社區翻修而成關懷據點，讓美學穿針引線在歷史建物與文化之間，反思文化資產的重要性。

◎地址：雲林縣古坑鄉文淵路14巷7號

◎電話：0921-357386

◎開放資訊：自由參觀，採預約導覽

位於雲林縣古坑鄉有著像哈比人的家-「古坑客廳」。

●湖山水庫環境教育園區

為全台首座兼具生態之水庫，位於物種資源豐富的斗六丘陵地，更是稀有夏候鳥-八色鳥主要遷徙繁殖地，在工程與生態間取得生態共存的目標，是開發與保育並重之良好典範，也是環境教育不可或缺的實際案例。

◎地址：雲林縣古坑鄉棋盤村興東53號

◎電話：(05)5261977#125

◎開放資訊：週一～週五 08:00～17:00

湖山水庫為全台首座兼具生態之水庫，是環境教育不可或缺的實際案例。

響應低碳綠色旅遊，請優先選擇環保旅店綠色餐廳，更多資訊：https://greenlife.epa.gov.tw/about/intro/flipTour

（雲林縣政府新聞處廣告）