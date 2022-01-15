今年春節 我想來點雲林生態旅遊
海線：
●宜梧滯洪池
原是台糖農場的甘蔗林，因颱風來襲造成海水倒灌，意外造就濕地廣大的景觀池，不僅有防治水患的功能，樹林與溼地更孕育了豐富生態，為口湖海角新一代的打卡點。
◎地點：雲林縣口湖鄉
◎開放資訊：自由參觀
●晁陽綠能休閒農場
以高科技太陽能板生產綠能，農場內可看見綠色再生能源與農業的融合展現，同時推廣能源、環境、食農教育與樂齡學習，認識「一級生產、二級加工、三級銷售與教育體驗」的「六級化農業」，前往晁陽一探綠色再生能源的祕密！
◎地址：雲林縣麥寮鄉興華路32號
◎電話：(05)6938238
◎開放資訊：週二～週日 09:00～17:00
●黃金蝙蝠生態館
亞洲唯一的蝙蝠生態類館舍，設有自發自用公民電廠，館內有賞蝠、蝙蝠屋DIY、蝙蝠超音波等多元化課程，等你來尋找幸「蝠」喔！
◎地址：雲林縣水林鄉蘇秦路1號
◎電話：(05)7921097
◎開放資訊：週三～週日 09:00～16:30
山線：
●湖山水庫人文生態保護協會
為第八屆雲林縣環境教育獎，以永續作為發展目標，將閒置已久的老屋活化，運用在地植物素材製作文創商品，並在攀樹體驗過程中體悟並認同保護自然的重要性。
◎地址：雲林縣斗六市湖山里檨林路47號
◎電話：(05)5321331
◎開放資訊：週一～週日 09:00～17:30
●古坑社區發展協會
位於雲林縣古坑鄉的有著像哈比人的家-「古坑客廳」，原是廢棄蕭家菸樓，經社區翻修而成關懷據點，讓美學穿針引線在歷史建物與文化之間，反思文化資產的重要性。
◎地址：雲林縣古坑鄉文淵路14巷7號
◎電話：0921-357386
◎開放資訊：自由參觀，採預約導覽
●湖山水庫環境教育園區
為全台首座兼具生態之水庫，位於物種資源豐富的斗六丘陵地，更是稀有夏候鳥-八色鳥主要遷徙繁殖地，在工程與生態間取得生態共存的目標，是開發與保育並重之良好典範，也是環境教育不可或缺的實際案例。
◎地址：雲林縣古坑鄉棋盤村興東53號
◎電話：(05)5261977#125
◎開放資訊：週一～週五 08:00～17:00
響應低碳綠色旅遊，請優先選擇環保旅店綠色餐廳，更多資訊：https://greenlife.epa.gov.tw/about/intro/flipTour
（雲林縣政府新聞處廣告）
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