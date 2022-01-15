最有在地特色 適合親子同遊 探索雲林觀光工廠
雲林縣有10家通過經濟部評鑑的觀光工廠，縣長張麗善歡迎大家，春節連假來雲林縣，逛最有在地特色的觀光工廠，包括:丸莊醬油觀光工廠、大同醬油黑金釀造館、朝露魚舖觀光工廠、台灣鯛生態創意園區、福祿壽觀光酒廠、良作工場農業文創館、源順芝麻觀光油廠、塔吉特千層蛋糕大使館、興隆毛巾觀光工廠、雅聞峇里海岸觀光工廠，能看見醬油、漁產、酒品、肉品、油品、甜點、毛巾、化妝品產業透明化的製程，品質看的見，有趣的DIY體驗，讓大人及孩子都可以開心玩、放心買、安心用。
● 良作工場農業文創館（2021年國際亮點觀光工廠）
大埤鄉的國際亮點「良作工場農業文創館」，館內結合文創，傳達講究過程就是好豬的理念，想要吃飽吃好，不妨與究好豬來一場農場到餐桌的小旅行，品嘗黃金酥炸豬排及櫸木烤豬。
● 塔吉特千層蛋糕大使館（2021年優良觀光工廠）
「塔吉特千層蛋糕大使館」生產的千層蛋糕是網路團購美食，館內可讓遊客了解千層蛋糕製作過程，並備有多種口味可供選購，更歡迎DIY一顆屬於自己的千層蛋糕，讓塔吉特千層蛋糕的美味來觸動您的味蕾。
縣府更推出10家觀光工廠「2022年節好康限定優惠」，在「遊雲林抽百萬名車」活動網站登錄消費發票，不僅有機會將汽車開回家，也有獲得現金的機會，歡迎年節假期來雲林縣走春。
更多雲林縣觀光工廠資訊：https://economic.yunlin.gov.tw/News.aspx?n=8210&sms=15248
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