雄校聯社團養成實驗室 免費空間供學生借用交流

由高雄市政府青年局規劃成立的場館—「雄校聯社團養成實驗室」，於110年五月正式開館，提供免費的空間供學生社團借用，實驗室提供完善的設備和舒適的教室，讓所有社團能在這裡相互融合產生化學反應。實驗室坐落於中山一路10-2號，鄰近中央公園捷運站三號出口，擁有便捷的交通和熱鬧的商圈，是年輕族群下班、放學、休假的好去處。

雄校聯社團養成實驗室，擁有便捷的交通和熱鬧的商圈。

全館免費空間 社團優質首選

實驗室裡提供舞蹈練習室、吉他練習室、展演攝影空間、社團成果發表場地、衛浴設備等空間借用，希望能藉此幫助高市的社團持續蓬勃發展，並且進而提升高雄青年的表演藝術素養和技能。只要符合會員申請資格即可至實驗室的官方網站線上註冊，在完成審核後便可直接至網站登記空間的借用，歡迎所有領域的社團踴躍成為實 驗室的會員，盡情地享受優質的空間！

舞蹈練習室。

吉他練習室。

舞蹈練習室暨攝影展演空間。

鄰近商圈，逛街好去處；專屬特約，享會員優惠

因實驗室鄰近玉竹商圈和新堀江商圈，同學們在等待預約時段前可以先至商圈閒逛殺時間，借用完教室後也可以直接至商圈享用美食。另外實驗室有與周遭的店家簽訂特約，種類包含：小吃、服飾、冰品等等，學生們到店家只要出示實驗室會員證或是群組截圖畫面，即可立即享有優惠方案。

開館時間

｜平日｜星期二-星期五 13：00-21：00

｜假日｜星期六-星期日 10：00-20：00

｜寒暑假｜星期二-星期日 09：00-21：00

※週一固定休館

（高雄市政府青年局廣告）