春神來了！走讀浪漫阿里山

阿里山國家風景區擁有豐富自然景觀資源、人文風貌及生態資源等，阿里山高山茶聲名遠播國際，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處近年推行觀光重點除了三大遊憩系統，阿里山公路沿線、西北廊道及鄒族部落，引領旅人穿梭在層疊的山林綠意，驚豔日出流雲之美、品味細緻茶園風光，還有鄒族原鄉人文，都是阿里山不容錯過的遊憩焦點。

另外，阿管處也針對六大主題推廣遊程（茶、咖啡、生態、鐵道、浪漫、原民）及配合無障礙、穆斯林及銀髮族群提供友善旅遊環境。

燦爛花季即將登場

如初春，是阿里山最燦爛的時節，櫻花的粉嫩替春季揭開序幕，浪漫的紫藤緊接著報到！從12月至3月，阿里山國家風景區的櫻花會陸續綻放，而3月也是欣賞紫藤花最適宜的時間，在春天來訪阿里山，讓花季繽紛的色彩渲染 出遊回憶。

粉嫩櫻花替春季揭開序幕。圖╱「漫步在雲端的阿里山」粉絲專頁版主黃源明提供。

春末夏初，緊接在阿里山賞花季節（瑞里紫藤花季、阿里山櫻花季）後，便是賞螢火蟲的最佳時節，每年4月至6月，入夜後無論是溪畔、竹林或是森林裡，螢光熠熠的星點自夜色中緩緩升起，帶領旅人邁入阿里山螢光下的奇幻星旅。

每年4月至6月是阿里山地區賞螢火蟲的最佳時節。

萬鷺朝鳳生態奇景

阿里山特有的「萬鷺朝鳳」奇景，更是每年秋天8月底至10月初最具特色的生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徒秀，十分壯觀，而冬天的阿里山還有全世界特殊的冬季螢火蟲「鋸角雪螢」，每年11月至12月，在森林中振翅飛翔，在寒冷冬天裡散發點點螢光，值得到阿里山感受5星級的生態祕境之旅。

「萬鷺朝鳳」奇景是每年秋天8月底至10月初最具特色的生態景觀。

阿里山國家風景區山明水秀、人文薈萃，歡迎大家來到阿里山享受四季之美，更多資訊請參考：阿里山國家風景區管理處官網、「阿里山 新印象」粉絲專頁、阿里山EASY GO 電商平台等網站。

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