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虎虎生風遊台南 好吃好玩享好康 還可抽好房

聯合報 / 文、圖／臺南市觀光旅遊局
新光社區北寮彩繪村。圖／台南市觀旅局提供
新光社區北寮彩繪村。圖／台南市觀旅局提供

●台南越夜越美麗

※2021-2022龍崎光節：第3屆空山祭活動在龍崎區虎形山公園展到2月28日，除了春節外，每周二休展。推薦白天可先順遊關廟景點，如新光里彩繪村、大潭埤公園，再到《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中場景的深緣及水品嘗鳳梨吐司，晚上再前往虎形山公園，體驗奇幻又富有文藝氣息的空山祭。

大潭埤旺萊公園石雕鳳梨。圖／台南市觀旅局提供
大潭埤旺萊公園石雕鳳梨。圖／台南市觀旅局提供

龍崎光節空山祭。圖／台南市文化局提供
龍崎光節空山祭。圖／台南市文化局提供

※月之美術館：整個街區都是你的美術館！鹽水區歷史街區的「月之美術館」在蔡和泉故居展至2月28日，以光影動畫結合故居建築，街區巷道則以逗趣「兔大叔」主題設置各種創意燈飾，每晚6時至10時點燈。來到鹽水還可走訪月津港親水公園、護庇宮、永成戲院、八角樓、聚波亭大眾廟、鹽水武廟、鹽水車站等景點，還可順遊鄰近的《俗女養成記2》最夯景點後壁菁寮老街。

月之美術館《月之流域》。圖／台南市文化局提供
月之美術館《月之流域》。圖／台南市文化局提供

●台南消費最好康

※台南購物節：3月5日前消費滿百即可參加抽獎，超過千個獎項、最大獎2戶房子等你來抽！

※台南好康券：2月6日前入住配合活動的台南旅宿，每人每晚贈送1張，超過600間店家提供消費優惠，還可免費搭乘公車及台灣好行觀光公車，憑券能購買台鐵1日優惠票暢遊台南，完成電子集章更可抽多項好禮。

※振興五倍券買1晚送1晚：活動至4月30日止，南市觀旅局和多家旅宿業者合作，只要使用振興五倍券就可享有合作旅宿「買1晚送1晚」住宿優惠。

※國家級邊緣人限定優惠活動：4月30日止，超過60家台南在地業者提出國家級邊緣人優惠，讓27組加碼遺珠來台南旅遊就有開心小確幸。

●賞花泡湯啖美食

※追雪太累？不要緊，楠西梅嶺梅花已盛開，滿山梅花將梅嶺染成一片雪白，杜鵑花、紫牡丹、山櫻花也陸續盛開，美不勝收，還可品嘗當地酸甜梅子雞、酥脆薑黃雞，並順遊龜丹溫泉暖和一下，賞花泡湯滿足身心靈。

梅嶺賞梅。圖／台南市觀旅局提供
梅嶺賞梅。圖／台南市觀旅局提供

楠西梅嶺梅子雞。圖／台南市觀旅局提供
楠西梅嶺梅子雞。圖／台南市觀旅局提供

※六甲菁埔埤落羽松也換上紅褐色秋冬新裝，在落羽松林間拍照頗有異國風情，值得觀賞，新春來台南就對了！

六甲菁埔埤落羽松。圖／台南市觀旅局提供
六甲菁埔埤落羽松。圖／台南市觀旅局提供

（臺南市觀光旅遊局廣告）

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