快訊

台股開盤上漲128.48點 台積電今天回神開漲18元

城市印象大揭密！花蓮2大特質成國旅首選 苗栗最無聊

臺南慶新年 年節好物線上購 輕鬆安全過好年

聯合報 / 文、圖／臺南市政府經濟發展局
「臺南好物線上購」網站推出線上採買年貨，讓民眾可以輕鬆過年。
「臺南好物線上購」網站推出線上採買年貨，讓民眾可以輕鬆過年。

臺南市年貨伴手禮名聞全國，受疫情影響，今年民眾出門採購年貨意願大減。為了讓消費者在家可網購優質的臺南好物，「臺南好物線上購」網站推出線上採買年貨，彙集優質業者美食、年節商品好物，讓線上活動也能充滿年味。

臺南市市長黃偉哲表示，因應新冠肺炎疫情持續延燒，為便利民眾購買臺南年節好物，「臺南好物線上購」網站將於2月3日至2月10日加碼推出「臺南慶新年--年節好物線上購」活動，網羅臺南美食、伴手禮、年節禮盒等商品，不僅推出限量優惠組合商品，更集結在地特色商品，CP值爆表，如「美滿新春麵醬組」包含素拌麵、黃金素肉燥、拌麵醬，「開運涮嘴零食組」包含花生酥、芝麻糖、香脆脆乾酪片、牛肉乾，臺南傳統的古早味手工椪餅、素拌麵禮盒...等，都是送禮、自用兩相宜的好物，提醒民眾可提早透過網路下單，採購年貨好禮。

事事順心 哞代誌
事事順心 哞代誌

好運成雙　春節禮盒
好運成雙　春節禮盒

心意五福 春節禮盒
心意五福 春節禮盒

黃金烏梅露 二入禮
黃金烏梅露 二入禮

臺南市經發局長陳凱凌表示，活動期間有多項商品限量優惠，一鍵下訂，在家就能享用最美味的府城美食，運用宅配到府，不用大包小包，又可避免群聚感染風險，輕鬆安全過好年。

2月10日前下單，還有機會抽Apple Watch Series 6，歡迎大家網路同步逛年貨大街，詳見活動網站https://tainanshopping.tw/buy。

臺南市政府經濟發展局 廣告

春節 伴手禮

相關新聞

臺南慶新年 年節好物線上購 輕鬆安全過好年

臺南市年貨伴手禮名聞全國，受疫情影響，今年民眾出門採購年貨意願大減。為了讓消費者在家可網購優質的臺南好物，「臺南好物線上購」網站推出線上採買年貨，彙集優質業者美食、年節商品好物，讓線上活動也能充滿年味

辛丑牛年犇向幸福 春遊潮州拿鎮長福袋

110辛丑牛年農曆春節連續假期僅有7天，加上國外新冠肺炎再起流行，許多民眾選擇留在台灣過年假，假期如何安排才不會採中塞車地雷呢?潮州鎮公所為您安排一個好玩又知性文藝的「春遊潮州」套裝旅程。

基隆微旅行 改善觀光區公廁體貼遊客

　　配合交通部觀光局推出的「春節疏運孝親專案」，基隆市政府邀集業者祭出多項暖身優惠活動，並力推淡蘭古道等各項遊程，邀請全國民眾在春節期間來趟基隆微旅行，市府也積極改善全市公廁環境，讓來到基隆的遊客「賓

新竹市20年大改造 歷史東門城 藝術護城河

新竹市東門城「迎曦門」有近200年歷史，周邊環境歷經二十年前、後兩次大改造，皆是出自得到台灣建築獎最高殊榮的邱文傑建築師之手，改造三亮點等您來體驗。 第一，東門城廣場使用上更有彈性，大階梯做為觀眾席

高雄市主題走春 溜6大順遊高雄

2020年高雄從舊名「打狗」更名100週年，經歷過日治時代、國民政府來臺、縣市合併後，讓高雄有更多元的文化融合，加上豐富的山、海、河、港景觀，形成高雄的人文薈萃，農曆春節，春暖花開，溫暖氣候宜人的高雄

金山擁台灣密度最高的公共溫泉浴室

北海岸金山擁有台灣最北及密度最高的公共溫泉浴室，共有5間別具特色的免費公共浴室分布在新北市金山區，大屯山的火山地形加上面山臨海的獨特地理位置，造就每間溫泉公共浴室不同特色泉質，背山面海也讓前來泡湯遊客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。