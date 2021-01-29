臺南慶新年 年節好物線上購 輕鬆安全過好年

臺南市年貨伴手禮名聞全國，受疫情影響，今年民眾出門採購年貨意願大減。為了讓消費者在家可網購優質的臺南好物，「臺南好物線上購」網站推出線上採買年貨，彙集優質業者美食、年節商品好物，讓線上活動也能充滿年味。

臺南市市長黃偉哲表示，因應新冠肺炎疫情持續延燒，為便利民眾購買臺南年節好物，「臺南好物線上購」網站將於2月3日至2月10日加碼推出「臺南慶新年--年節好物線上購」活動，網羅臺南美食、伴手禮、年節禮盒等商品，不僅推出限量優惠組合商品，更集結在地特色商品，CP值爆表，如「美滿新春麵醬組」包含素拌麵、黃金素肉燥、拌麵醬，「開運涮嘴零食組」包含花生酥、芝麻糖、香脆脆乾酪片、牛肉乾，臺南傳統的古早味手工椪餅、素拌麵禮盒...等，都是送禮、自用兩相宜的好物，提醒民眾可提早透過網路下單，採購年貨好禮。

事事順心 哞代誌

好運成雙 春節禮盒

心意五福 春節禮盒

黃金烏梅露 二入禮

臺南市經發局長陳凱凌表示，活動期間有多項商品限量優惠，一鍵下訂，在家就能享用最美味的府城美食，運用宅配到府，不用大包小包，又可避免群聚感染風險，輕鬆安全過好年。

2月10日前下單，還有機會抽Apple Watch Series 6，歡迎大家網路同步逛年貨大街，詳見活動網站https://tainanshopping.tw/buy。

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