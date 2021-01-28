臺灣客家文化館 春來迎客 玩味新年
客家委員會客家文化發展中心的臺灣客家文化館位於苗栗縣銅鑼鄉，春節期間不打烊，館內展出臺灣客家族群的文化特色，是客家文化教育傳承的重要聚點。
年節期間常設展「承蒙客家 THANK YOU HAKKA」照常開放，展出客家源流與客家形成。好客3D劇場2-6月播出「勇鼠的奇幻冒險 GAMBA」及「黑蒙」2部片輪播，歡迎民眾前來觀賞。特展方面則有「川流不息–臺灣客家與日本國際展」、「典藏客家-經典館藏常設展」、「針頭線尾客家情 - 客家織品服飾美學特展」、「客庄遊樂去」、「打炭人个烏金年代──客庒煤礦影像特展」、「客家个藏寶-108年度入藏文物捐贈展」、「虛擬實境體驗館」，民眾可透過館內各項展覽更了解客家文化的各種樣貌。
提醒民眾防疫期間一樓僅開放為單一出口，入口統一由一號服務台旁空橋進入臺灣客家文化館，並於入口處完成實名制登記並配戴好口罩後始能入館參觀，防疫措施將隨疫情指揮中心公告滾動式修正相關配合事宜。
臺灣客家文化館
苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號
(037)985558
可由中山高銅鑼交流道直達周三至周一上午9點到下午5點，周二休館
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