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臺灣客家文化館 春來迎客 玩味新年

聯合報 / 文、圖／客委會客家文化發展中心
臺灣客家文化地標及入口空橋：到館必拍的地標及具有傳統門箋意象的入口空橋。
臺灣客家文化地標及入口空橋：到館必拍的地標及具有傳統門箋意象的入口空橋。

客家委員會客家文化發展中心的臺灣客家文化館位於苗栗縣銅鑼鄉，春節期間不打烊，館內展出臺灣客家族群的文化特色，是客家文化教育傳承的重要聚點。

年節期間常設展「承蒙客家 THANK YOU HAKKA」照常開放，展出客家源流與客家形成。好客3D劇場2-6月播出「勇鼠的奇幻冒險 GAMBA」及「黑蒙」2部片輪播，歡迎民眾前來觀賞。特展方面則有「川流不息–臺灣客家與日本國際展」、「典藏客家-經典館藏常設展」、「針頭線尾客家情 - 客家織品服飾美學特展」、「客庄遊樂去」、「打炭人个烏金年代──客庒煤礦影像特展」、「客家个藏寶-108年度入藏文物捐贈展」、「虛擬實境體驗館」，民眾可透過館內各項展覽更了解客家文化的各種樣貌。

臺灣客家文化館建築融合在丘陵地形中，是客家文化傳承教育之處、也是現代客家交流的平台之一。
臺灣客家文化館建築融合在丘陵地形中，是客家文化傳承教育之處、也是現代客家交流的平台之一。

馬賽克拼貼的階梯廣場：陶瓷馬賽克拼貼組成的「牡丹花」和「油桐花」圖像，傳遞了客家人隨遇而安的生存精神。
馬賽克拼貼的階梯廣場：陶瓷馬賽克拼貼組成的「牡丹花」和「油桐花」圖像，傳遞了客家人隨遇而安的生存精神。

半月池：具有調節微氣功的功能、網美拍照熱點、也是環境教育課程場域的戶外教室。
半月池：具有調節微氣功的功能、網美拍照熱點、也是環境教育課程場域的戶外教室。

自然原生及裁植花木，從雪白的油桐、相思小黃花到粉紅櫻花，四季皆呈現著不同的風貌。
自然原生及裁植花木，從雪白的油桐、相思小黃花到粉紅櫻花，四季皆呈現著不同的風貌。

提醒民眾防疫期間一樓僅開放為單一出口，入口統一由一號服務台旁空橋進入臺灣客家文化館，並於入口處完成實名制登記並配戴好口罩後始能入館參觀，防疫措施將隨疫情指揮中心公告滾動式修正相關配合事宜。

臺灣客家文化館
苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號
(037)985558
可由中山高銅鑼交流道直達周三至周一上午9點到下午5點，周二休館

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客家 展覽 春節 網美

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