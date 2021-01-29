走春「趣」！搭上淡海輕軌 來趟淡水輕旅行

新北淡海輕軌第一期藍海線2020年11月15日正式通車，新增的台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站3站，搭配原本綠山線共14個車站，串連起淡水的觀光路線，綠山線有幾米的「閉上眼睛一下下」創作，藍海線則融入「清法戰爭滬尾之役」讓車站博物館化，春節連假不妨搭輕軌來趟淡水輕旅行。

淡海輕軌串聯淡水地區的產業、文化及觀光。圖／新北市政府捷運工程局提供

淡海輕軌綠山線2018年底通車，第一期藍海線也在去年順利通車啟用，全線採2種營運模式，分別是紅樹林站至崁頂站、紅樹林站至淡水漁人碼頭站，路線重疊段班距縮短，不只兼顧通勤需求，更帶動淡水地區觀光。

北海岸每到花期總是吸引大批人潮，淡海輕軌更巧妙串聯所有的景點，紅樹林站有紅樹林生態步道、淡金鄧公站有滬尾櫻花大道、淡金北新站則有無極天元宮的櫻花，每年年初至3月初左右，浪漫的粉色盛開，是淡水春季必訪的賞櫻打卡景點。

淡水漁人碼白色風帆造型的人行跨海大橋，入夜後橋身還會變換五彩燈光。圖／新北市政府捷運工程局提供

若要欣賞美麗的景色，淡水漁人碼頭擁有美輪美奐的浮動碼頭及港區公園，長約320公尺的原木棧道是眺望海景與落日的絕佳場地，白色風帆造型的人行跨海大橋，入夜後橋身還會變換五彩燈光。

騎乘單車造訪崁頂站旁的海濱自行車道，能欣賞美麗海岸，也能看見淡水的夕陽。圖／新北市政府捷運工程局提供

另一個看淡水夕陽的絕佳地點，則是鄰近輕軌沙崙站的沙崙海灘，能騎馬漫步在沙灘，或是搭乘輕軌在藍海橋上欣賞日暮美景；想欣賞美麗海岸，也能騎乘單車造訪崁頂站旁的海濱自行車道，享受輕旅行。

淡海輕軌綠山線11座車站內，每一站都有幾米創作的「閉上眼睛一下下」，立體雕塑的公共藝術，有小女孩、兔子、蝴蝶等場景。圖／新北市政府捷運工程局提供

除了沿線景點，淡海輕軌的車站本身也是亮點，綠山線11座車站內，每一站都有幾米創作的「閉上眼睛一下下」，立體雕塑的公共藝術，有小女孩、兔子、蝴蝶等場景，從今年起彩繪列車也換上新塗裝「夢想泡泡」及「童話漫遊」。

淡海輕軌第一期藍海線新增的3站，以「清法戰爭滬尾之役」為主題，將「站體博物館化」，讓民眾能體認淡海歷史文化之美。圖／新北市政府捷運工程局提供

藍海線3座特色車站，則是以清法戰爭滬尾之役為主體，帶你穿越時空，將古戰場中心、戰事整備情形、戰後封鎖樣貌等元素，融入站內畫作、古典柱體等裝置藝術，融合歷史人文故事，呈現在地特色。

在台北海洋大學及沙崙站間，還有為了保護136年前「清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡」，輕軌工程打造的橫跨淡水公司田溪出海口的「藍海橋」，全橋長120.7公尺、最大拱高25公尺，串聯公司田溪兩旁自行車道外，還有夜間光雕投影，已是淡海新市鎮拍照新熱點，春節連假更是旅遊的好去處。

淡海輕軌第一期藍海線，途經充滿歷史氛圍的滬尾古戰場遺址。圖／新北市政府捷運工程局提供

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