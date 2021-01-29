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辛丑牛年犇向幸福 春遊潮州拿鎮長福袋

聯合報 / 文、圖／屏東縣潮州鎮公所
縣定百年古蹟朝林宮新貌。
縣定百年古蹟朝林宮新貌。

110辛丑牛年農曆春節連續假期僅有7天，加上國外新冠肺炎再起流行，許多民眾選擇留在台灣過年假，假期如何安排才不會採中塞車地雷呢?潮州鎮公所為您安排一個好玩又知性文藝的「春遊潮州」套裝旅程。

上香祈福，是台灣人的傳統習俗。在農曆春節期間，新年伊始，萬象更新，到寺廟上香祈福，既是迎春接福，恭賀新禧，也是希望在新的一年鴻運當頭、時來運轉；潮州朝林宮建廟於西元1909年，已有112年歷史，屬於傳統建築中閩南式廟宇類型，不僅是屏東第一個縣定古蹟，更是潮州鎮泗林、四春、崙東等3個里的聯合庄頭廟，整個建築處處可見早年宗祠的蹤跡，主祀太子爺李哪吒，廟中有許多有趣的故事與傳說，竭誠歡迎來潮州祈福納祥，訪古尋幽。

潮州鎮公所挺過疫情，舉辦振興地方產業的「賽神蝦」競賽。
潮州鎮公所挺過疫情，舉辦振興地方產業的「賽神蝦」競賽。

潮州位於屏東的中繼站，無論南來北往，平均只要每10至15分鐘有一個班次的火車，走出火車站，還可轉換交通工具，利用新設的Pbike站，漫遊潮州鎮各大景點，無論是一日遊或長時間駐足，都是走春的好選擇，都能「乘興而來，盡興而歸」。

潮州鎮今年新設Pbike站，只要走出火車站，轉換交通工具，就可漫遊潮州鎮各大景點。
潮州鎮今年新設Pbike站，只要走出火車站，轉換交通工具，就可漫遊潮州鎮各大景點。

●日式歷史建築文化園區

若想來場心靈知性文藝之旅，可到近年來，集展覽、教育等活動的重要場域─潮州日式歷史建築文化園區，感受日式木造建築、櫻花樹，以及在地潮州書法家優秀作品集特展。

戲曲故事館是屏東保存最完整的百年日治役場建築。
戲曲故事館是屏東保存最完整的百年日治役場建築。

●鎮長發送賀年小福袋

除了上述活動，潮州鎮公所延續歷年傳統，推出令人驚艷的「鎮長賀年小福袋」，今年特別以「祈福御守」的概念設計，共10種限量吉祥語款式，讓民眾可在春節應景，過年拿福袋沾喜氣、財氣。

110年鎮長賀年福袋——祈福御守。
110年鎮長賀年福袋——祈福御守。

「鎮長賀年小福袋」將由潮州鎮長周品全，於年節期間隨機在「2021農曆大年初一向鄉親拜年活動」及「2021潮州日式歷史建築文化園區新春開園活動」等活動現場，不定時發送，若想集滿福袋款式與福氣，只要多把握春節期間，漫遊潮州就有機會全數獲得。

屏東縣潮州鎮公所 廣告

春節 一日遊 走春 展覽 廟宇

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