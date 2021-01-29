節連假 義大遊樂世界 屬牛只要88元

聯合報 / 文／徐白櫻 圖／義大世界提供
春節期間，義大皇家酒店舉辦春節應景活動，房客可跟財神爺PK，有機會贏得大紅包。
春節期間，義大皇家酒店舉辦春節應景活動，房客可跟財神爺PK，有機會贏得大紅包。

疫情導致國人無法出國度假，想必大家一定悶壞了，所謂「牛轉乾坤行大運」，高雄義大世界是南台灣度假勝地，涵蓋精彩刺激的主題遊樂園、讓人逛到腿軟的購物廣場，以及精緻優雅的皇家酒店、天悅飯店，一站式滿足所有度假需求，牛年走春首選之地。

義大遊樂世界推出屬牛優惠，小年夜到初五，生肖屬牛的遊客門票只要88元。
義大遊樂世界推出屬牛優惠，小年夜到初五，生肖屬牛的遊客門票只要88元。

從小年夜到年初五，義大遊樂世界為屬牛遊客量身打造優惠專案，「屬牛只要88元」，不是屬牛的民眾也沒關係，兩人同行只要888元。另全新打造全台唯一飛行雙劇院，從三層樓高的球形巨幕，體驗「動感台灣」、「環遊世界大冒險」雙主題，免出國就能飛越全世界！

魔法時光鐘是受遊客喜愛的網美打卡熱點。
魔法時光鐘是受遊客喜愛的網美打卡熱點。

春節連假 義大世界購物廣場最高回饋2萬元。

義大世界購物廣場推出「牛轉新願」迎春活動，1月22日至3月1日，凡是E卡會員消費滿3000元，周周可參加抽獎，獎品包括義大世界1萬元現金禮券、iPhone 12 Pro、Dyson空氣清淨機、LG清潔機器人、FUJI按摩椅等大獎。春節期間加碼再刮萬元發財金，因此消費最高有機會可獲2萬元回饋。B區123露天市集營造魔法時光鐘、星悅光廊、星織光瀑等浪漫景色是不可錯過網美打卡熱點。

義大天悅飯店推出「牛轉乾坤迎新春」專案，1月30日前付訂可享早鳥優惠。
義大天悅飯店推出「牛轉乾坤迎新春」專案，1月30日前付訂可享早鳥優惠。

新春住房優惠專案

義大皇家酒店擁有上千坪休閒設施，讓您與家人彷如類出國度假般。「牛來好運」專案，豪華雙人房一晚（含翌日自助早餐2客），除夕夜入住6,988元、初一至初四8,988元。另有包含自助式晚餐的一泊二食專案，除夕夜入住9,688元、初一至初四1萬1,688元。訂房專線（07）6568158。

義大天悅飯店推出「牛轉乾坤迎新春」專案，除夕夜雅緻雙人房一晚（含早餐二客）5,000元、初一至初四6,600元。另可選擇一泊二食方案，住宿兼品嘗百匯自助餐廳豐盛晚餐，除夕雙人6,500元、初一至初四8,000元。皇家酒店與天悅飯店在1月30日前完成訂房並預付訂金可享早鳥優惠，免收一成服務費。訂房專線為（07）6568000。

酒店 早餐

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