基隆微旅行 改善觀光區公廁體貼遊客

配合交通部觀光局推出的「春節疏運孝親專案」，基隆市政府邀集業者祭出多項暖身優惠活動，並力推淡蘭古道等各項遊程，邀請全國民眾在春節期間來趟基隆微旅行，市府也積極改善全市公廁環境，讓來到基隆的遊客「賓至如歸」。

淡蘭古道已升級為國家級綠道，基隆市長林右昌邀請民眾利用春節假期走訪經典路線，到暖暖體驗暖東舊道的魅力，可以在法式童話露營區「拉波波村」住一晚，再以鄰近的暖東峽谷步道口為起點，經過大菁農場及煤礦博物館，領略暖東峽谷的生態之美。

淡蘭古道暖冬舊道為國家級綠道。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，雖然2020年國際觀光業受疫情衝擊，不過民眾對於國內旅遊的熱情不減反增，歡迎全國民眾在春節期間來趟基隆微旅行，除走訪淡蘭古道的生態之旅，也歡迎探訪獲得3座金馬獎的《親愛的房客》電影拍攝場景。

許多公廁採蹲式馬桶造成年長者心生畏懼，基隆市環保局特別針對建檔列管公廁的蹲式廁間逐步加裝扶手，確保年長者及行動不便民眾如廁方便及安全性。

基隆市環保局改善觀光公廁，特優級體貼遊客。

2021年基隆走春微旅行，已是潮流所趨，為能讓家中長者一同安心出遊，基隆市環保局賴煥紘局長表示，在林右昌市長指導下已積極向中央環保署爭取經費，109年已將百福公園、二砂灣砲台、中正公園、暖東峽谷、外木山及婦幼福利服務中心等人潮較多之基隆觀光區域，完成廁間輔助扶手設置，提供高齡者或行動不便者更為友善的如廁使用空間。

基隆市環保局改善觀光公廁，特優級體貼遊客。

另考量年長者偏好使用坐式馬桶，為改善使用坐式馬桶衛生疑慮，亦持續推動坐式馬桶廁間提供坐墊紙或消毒液，宣導正確如廁方式，打造優質公廁，讓到訪民眾除能享受基隆觀光區的美景，也讓走春活動達到孝親同行更貼心的美意。

基隆市政府觀光及城市行銷處及基隆市環境保護局 廣告