跟著老樹在新竹市旅行

春節過年是跟家人團聚的日子，7天的連假更是全家出門走春散散心的好機會，新竹市府積極保留老樹推廣步行城市，全市有94株列管老樹， 30株超過百年老樹，到戶外探尋老樹是很好的防疫旅遊，大家跟著老樹去旅行吧。

新竹公園 百年老樹

新竹市立動物園旁的新竹公園有茄苳、蓮霧及樟樹3株老樹，都超過百年，仍然生長旺盛，彷彿能帶給造訪者力量，公園內還有日治時期種植的日本黑松樹群也很值得一訪，走累了，老樹圍繞的湖畔料亭是很好的歇腳點，湖畔料亭是日式木構老建築活化備有復古餐，閱樂書店x飲咖啡可以悠閒看書、品咖啡、竹風茶廳品茶、豊賀伴手禮還能採買特色復古拜年禮。

新竹公園湖畔料亭有新竹特色菜單。圖／林裕治攝影

下竹樹屋 打卡熱點

2株老榕與建物交錯共生，宛如森林秘境的場景就近在後火車站旁，下竹樹屋過去是警察局宿舍，社區與市府合作把閒置30多年老警舍改造成實用的集會所，現已成為打卡熱點。

新竹國小 巨無霸檸檬桉

新竹國小南大校門巨大檸檬桉，樹高18公尺，是新竹市巨無霸樹木，站在樹旁好像可以吸收日月精華。看過檸檬桉，別忘了順路參拜「竹蓮寺」來場「黑金町鐵道漫遊」，與下竹樹屋串遊，品嘗竹蓮香餅舖糕餅、豐谷油飯，採買「黑白伴手禮」源珍醬油、丸竹化妝品。

新竹國小巨無霸檸檬桉。

新竹市政府 掌葉蘋婆、烏桕

新竹市政府所在的新竹州廳是建於日治時期的國定古蹟，中庭80年的高大掌葉蘋婆，果實造型奇特，站在大樹下有被保護的心情。府後街青少年館前烏桕老樹，秋冬落葉前葉片轉為紫紅色，十分搶眼。

護城河附近老字號的利利號肉乾好美味，也可以帶上一杯河堤上的貓手搖飲，媽媽魚安心超市，還能採買新鮮魚貨回家圍爐。護城河的夜晚也正是欣賞藝術燈光點亮水面的年節氣氛。

新竹市用守護城市古蹟的心情，全力保留老樹與市民的美好回憶，歡迎全國朋友來新竹市體驗老樹之美。

新竹市政府產業發展處 廣告